Estado no está facultado para impugnar decisión de juez en caso 'La Coneja': abogado

Ciudad de México— La defensa de Alejandro Gutiérrez afirmó esta noche que el Gobierno de Chihuahua no tiene la facultad para presentar amparos contra el desechamiento del caso de los desvíos de 250 millones de pesos al PRI y, de hacerlo, serán improcedentes.En un comunicado, el abogado Antonio Collado Mocelo respondió al anuncio que hizo el fin de semana el gobernador Javier Corral, en relación a que presentarían amparos para que se le reconociera al Gobierno estatal su calidad de víctima y se revocara el fallo en favor del exsecretario general adjunto del CEN del PRI."El amparo es un juicio previsto en la ley para poder proteger al particular de los abusos de autoridad, que violen sus Derechos Humanos, por lo tanto la autoridad chihuahuense no tiene facultad para presentar el amparo valiendo su calidad de víctima; y por otro lado no puede presentar amparo contra el sobreseimiento, ya que no tiene interés jurídico para realizarlo, toda vez que la víctima del supuesto desvío, es la Federación y no así el Estado de Chihuahua", dijo Collado.El pasado viernes, a solicitud de la PGR, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia desechó el proceso por peculado que se instruía contra Gutiérrez por los presuntos fondeos ilegales a las campañas del PRI en 2016."La investigación en contra de Alejandro Gutiérrez se basa en declaraciones de testigos protegidos, y beneficiados por procedimientos abreviados; sin embargo", señaló el abogado, "dichas testimoniales no tienen sustento en documental alguna, sino que son contradictorios con otras testimoniales y documentos que obran en la misma carpeta".Cuestionó que el Gobierno de Chihuahua no permitiera que su cliente estuviera presente en la audiencia del pasado viernes, aduciendo primero que no podía ser llevado a un juzgado para una videoconferencia porque supuestamente no había luz en la cárcel y después que ese día estaba restringido el acceso y salida por policías estatales."Por la misma causa se presentó ante el Juez de Control, un Acuerdo reparatorio por nuestra parte, sin reconocer responsabilidad de mi cliente, esto con el fin de poner fin al conflicto; sin embargo, negaron cualquier tipo de acuerdo al respecto, violando así sus derechos como imputado, previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la misma Constitución".Collado acusó a Corral de que en una conferencia de prensa el pasado viernes hizo declaraciones que pretenden engañar a la gente y crear una percepción de corrupción contra el Gobierno Federal"Las repetidas violaciones a los derechos de Alejandro Gutiérrez, así como los diferentes desacatos y actos de tortura realizados por el Gobierno de Chihuahua encabezado por el gobernador Corral, no quedaran impunes, toda vez que ya se presentaron denuncias por esos ilícitos contra los que resulten responsables de los mismos", advirtió.Después de que la familia de Alejandro Gutiérrez advirtió una demanda contra Corral y a sus colaboradores, el Gobierno de Chihuahua puntualizó que no permitirá intimidaciones."Pronto acudiremos a tribunales y organismos nacionales e internacionales para denunciarlo a él y a sus cómplices", advirtió su hija Diana Gutiérrez en una carta enviada Reforma.Jorge Espinoza, Consejero Jurídico del Estado, puntualizó que la autoridad local está dentro del término para poder combatir la resolución del pasado viernes."Hasta que dicha resolución no quede firme, no habrá una libertad para Alejandro Gutiérrez", enfatizó."Posiblemente quieran intimidar al Gobierno del Estado; no lo vamos a permitir, nosotros vamos a continuar con todos los procesos legales que estén a nuestro alcance".Sobre el amparo que interpondrán en contra del sobreseimiento de la Procuraduría General de la República sobre la causa penal que se sigue a Gutiérrez, indicó que será presentado entre el martes y miércoles en la Ciudad de México.