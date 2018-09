Diputados de Morena no se bajarán los sueldos

Contrario a la línea que anunciaron los diputados federales de Morena, en el Congreso del Estado los legisladores del mismo partido no contemplan la reducción de su salario, que entre dietas, bonos y compensaciones supera los 104 mil pesos mensuales.Las propuestas de austeridad que están planteando los legisladores de Morena para el primer período ordinario de sesiones incluyen una niciativa de ley de salarios máximos para Chihuahua, con la que pretenden recortar los sueldos a todo el aparato del Ejecutivo, pero sin tocar los del Legislativo.“El presidente de la república dice que nadie puede ganar más que él, y de las primeras medidas que va a tomar el Congreso de la Unión son modificaciones a leyes que van en ese sentido, de ajustar los sueldos de todos incluso del Poder Ejecutivo, de los legislativos, del Judicial”, dijo Miguel Ángel Colunga, coordinador de la bancada morenista.Sin embargo, recalcó que la idea es que nadie gane más que el presidente, quien propone cobrar alrededor de 108 mil pesos al mes, cifra que se piensa determinar como el tope salarial, pero no reducir los de ellos a menos de que sean extravagantes.“Hay que revisar en qué medida, porque la idea de nosotros es que si hay sueldos muy altos se tienen que ajustar; si hay sueldos muy bajos, esos se tienen que subir, la idea es llegar a un equilibrio”.Los diputados locales reciben mensualmente 32 mil 369 pesos como dieta; además 624 pesos como bono de despensa; 31 mil 90 pesos de compensación; 11 mil 575 de subvenciones; 4 mil 630 pesos de combustible; 3 mil 470 pesos para celular; 25 mil pesos para apoyos distritales; y 20 mil 940 pesos de apoyos de gestoría, que en conjunto suman hasta 104 mil 723 pesos.Sobre esos ingresos, Colunga señaló que todavía desconoce cuánto es lo que van a cobrar realmente puesto que todavía están haciendo los trámites para cobrar su primer cheque.La propuesta será impulsada por el diputado por el quinto distrito local Benjamín Carrera, quien explicó que la Ley de Salarios Máximos contempla que ningún funcionario público gane lo que gana el presidente de la República.“No es algo novedoso, simplemente es algo que ya se está trabajando en algunas legislaturas federales… Lo único que yo voy a pedir en la iniciativa es que haga un ajuste para que quede con claridad que ningún funcionario puede ganar más que el presidente”, explicó.Apuntó que la iniciativa pedirá que se ajuste incluso en el caso del legislativo, pero tampoco sabe cuánto va a cobrar porque sigue haciendo el trámite administrativo.“Yo desde luego les digo con toda claridad les digo que, si es el caso que podría ganar más de lo que estoy diciendo, yo, aunque no se apruebe, voy a aceptar menos que lo que está ganando el presidente. Pero no creo que sea el caso de los diputados”, mencionó.El PRI, por su parte, dijo que apoyará una iniciativa en el tema de la austeridad pero antes debe haber transparencia, rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción en todas las áreas del Estado.“El tema no es la reducción… todo debe estar basado en una buena política de rendición de cuentas, transparencia y sobre todo utilidad, es decir, que lo que se gaste tenga una utilidad pública, que tenga un beneficio”, manifestó Omar Bazán, diputado priista.“De nada sirve que digamos socialmente y hasta popularmente que reducimos los salarios a los diputados y a los funcionarios públicos, esa es demagogia. Lo importante es entrarle al tema de la rendición de cuentas”, anotó.• 32 mil 369 pesos como dieta• 624 pesos como bono de despensa• 31 mil 90 pesos de compensación• 11 mil 575 de subvenciones• 4 mil 630 pesos de combustible• 3 mil 470 pesos para celular• 25 mil pesos para apoyos distritales• 20 mil 940 pesos de apoyos de gestoría

