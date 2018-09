Ciudad Juárez— El abogado Antonio Collado Mocelo, defensor inicial de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, denunció públicamente en el mes de enero del presente año, que su cliente no logró identificar a las dos personas (presuntamente funcionarios del Gobierno de Javier Corral), quienes acudieron a visitarlo hasta las celdas del Cereso de Aquiles Serdán donde le ofrecieron que declarara como “testigo protegido” en contra del exgobernador César Duarte, así como del canciller Luis Videgaray, a cambio de beneficios en su proceso penal.A decir del litigante, el empresario y político coahuilense fue sometido por personal de custodia penitenciaria en las celdas del área médica y durante la entrevista lo mantuvieron siempre con la cabeza agachada y recibió amenazas.Derivado de lo anterior interpusieron la queja número 3467/2018, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde Alejandro Gutiérrez Gutiérrez denunció actos de tortura sobre su persona en el penal de Aquiles Serdán y las amenazas que recibió.De igual forma se anexó un mensaje escrito de su puño y letra donde señaló que personas desconocidas llegaron hasta su celda cuando recibía atención médica y le dijeron que (sic) lo iban a chingar.“Hoy a las 12:30 horas aproximadamente (no se especificó el día porque el mensaje se entregó días después al abogado) recibí dos amenazas de muerte al encontrarme en servicio médico y el custodio abandonó el lugar dejando a estas personas solas conmigo, quienes fueron los que me dijeron que me iban a chingar a donde me moviera. Por lo que temo enormemente por mi vida y hago responsables a todas las autoridades de mi seguridad, así como a sus superiores, incluyendo al gobernador”, apuntó Gutiérrez.En la queja ante la CNDH, misma que se radicó con el número 3467/2018, el licenciado José Javier López García en carácter de defensor particular de Alejandro Gutiérrez remitió el escrito de su representado “que contiene diversas manifestaciones que realizó mi patrocinado a su órgano de defensa, los cuales estimo son de su competencia.“Lo anterior para que en el ámbito de sus atribuciones legales tenga a bien ordenar que se realice la investigación de los hechos que se ponen de su conocimiento y se tomen las medidas necesarias para preservar los derechos humanos de mi cliente, los cuales se estiman gravemente violentados.“Mayormente porque se tienen el temor fundado de que la integridad personal y vida del aquí quejoso, se encuentran en grave peligro en el lugar de reclusión en que se encuentra interno”, manifestó.Y agregó, “no omito señalar que el escrito que se adjunta al presente fue elaborado por este órgano de defensa, debido a que la familia del señor Gutiérrez externó su preocupación por el estado de salud del mismo, por las circunstancias que en el mismo se precisan; por lo que al acudir a visitarlo, externó los hechos que de propia mano se incluyeron en el escrito que se anexa a este curso”, sentenció.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.