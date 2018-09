Continuaremos con todos los procesos legales: consejero

Ciudad Juárez— “Posiblemente quieran intimidar a Gobierno del Estado, no lo vamos a permitir. Vamos a continuar con todos los procesos legales que estén a nuestro alcance”, expresó el consejero jurídico del Gobierno estatal, Jorge Espinoza Cortés, en relación a las denuncias que presentarán familiares de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, “La Coneja”.A través de una carta dirigida a El Diario de Chihuahua, la familia de Gutiérrez anunció que acudirán a tribunales y organismos nacionales e internacionales para denunciar al gobernador Javier Corral y sus cómplices ante lo que consideraran una violación a los derechos humanos al sujetar a proceso a una persona inocente con jueces y testigos a modo haciendo imputaciones sin sustento.“Hasta ahorita no se ha ordenado la liberación de Gutiérrez, estamos dentro del término para poder combatir la resolución del pasado viernes”, expresó.Mencionó que no se podría liberar a Gutiérrez porque no hay una orden para ello.“Esto lo intentó el juez anterior Moreno, pero el juez actual, Marco Antonio Fuerte Tapia, no ha girado ninguna instrucción en este sentido, al contrario, él fue quien le prolongó la prisión preventiva hasta dos años y determinó que iba a permanecer aquí en el penal de Chihuahua”, señaló.Dijo que Gutiérrez no podría sacarse a la fuerza del penal de ninguna manera porque incurrirían en un delito de evasión de presos, por lo cual podrían incluso ser detenidos.Anunció que estarán presentando un amparo ante un juez de Distrito a efecto de que suspenda los efectos de la resolución y no quede firme, y pueda ser un juez de amparo quien revise si la resolución emitida por el juez de Control se encuentra ajustada a derecho.Reiteró que el Ministerio Público de la PGR se convirtió en defensor de oficio del imputado e informó que se buscará el amparo para evitar que surta efecto la resolución emitida por el juez federal de Control que sobresee la causa en contra de Gutiérrez por el delito de peculado por 250 millones de pesos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.