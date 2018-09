Que siempre sí se ajustarán salarios legisladores

Ciudad Juárez— Aunque no hay un proyecto de iniciativa concreto, los diputados locales de Morena rectificaron que sí propondrán ajustarse los salarios.El domingo el coordinador de la bancada morenista en el Legislativo estatal, Miguel Ángel Colunga, dijo que la propuesta de ley que contemplan hacer en el tema de la austeridad se basa en proponer como tope el salario del presidente de la república.Pero ayer rectificó: “se va a ajustar el personal del Congreso, los sueldos, empezando por el de los diputados”.La reducción del sueldo de los diputados fue un compromiso de campaña que hicieron los candidatos de Morena, como parte del plan de austeridad propuesto por Andrés Manuel López Obrador.Por ahora los legisladores aseguran que todavía no tienen un tabulador salarial por lo que tampoco saben el tamaño de la reducción que van a proponer en diciembre, una vez que asuma funciones el presidente electo.Un diputado en la máxima tribuna del Estado percibe entre prestaciones, compensaciones y bonos, alrededor de 104 mil pesos mensuales.“Es falso que no queramos bajarnos el sueldo. Increíble que después de años de mayoría del PRI y del PAN, de privilegios en el Congreso que ellos aprobaron, ahora lleguen los diputados de Morena y seamos nosotros los culpables del exceso”, declaró.Dijo que en la pasada Legislatura, los exdiputados de Morena, Leticia Ortega y Pedro Torres, presentaron una iniciativa de Ley de Austeridad que fue congelada por sus iguales panistas.“Claro que vamos a reducir no sólo sueldos, en todos los gastos del Congreso y del Gobierno, pero vamos con calma, faltan unos meses para empezar a revisar y proponer el presupuesto 2019”, agregó Colunga.A la par se pronunció la diputada Janet Francis Mendoza Berber, quien adelantó que antes de proponer cuánto se van a reducir, harán un estudio de su salario.El promotor de la propuesta de una ley de salarios máximos para Chihuahua, Benjamín Carrera, indicó el domingo que la iniciativa busca implementar que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente.“Lo único que yo voy a pedir en la iniciativa es que haga un ajuste para que quede con claridad que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. (…) Yo desde luego les digo con toda claridad que, si es el caso que podría ganar más de lo que estoy diciendo, yo, aunque no se apruebe, voy a aceptar menos que lo que está ganando el presidente. Pero no creo que sea el caso de los diputados”, mencionó.Un diputado gana $104,000.00 Entre compensaciones prestaciones y bonos

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.