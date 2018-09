Chihuahua.- En redes sociales comenzó la búsqueda de un menor, el cual al parecer había sido sustraído de un kinder ubicado en la colonia Presidentes, sin embargo familiares del pequeño informaron que todo se trató de una confusión.Según los informes, comenzaron a buscar al pequeño en cuanto se dieron cuenta de su ausencia, sin embargo minutos después fue localizado, trascendió que la abuelita de otro menor se confundió y se llevó al niño equivocado, por lo que minutos después se aclaró la situación.Los padres de familia de un pequeño reportaron el robo de un menor del Jardín de Niños de Pensiones Civiles del Estado No. 1044, quien fue entregado por error a una mujer adulto.El abuelo del pequeño Diego acudió al plantel para recogerlo con el permiso de los padres. Al notar que no se encontraba, el señor recorrió los salones y baños mientras hablaba al 911 para reportar la desaparición.Tras indagar con los maestros se percataron que un alumno más, por quien aún no acudían, se llamaba Diego optaron por llamar a sus padres y mediante el sistema de la escuela obtuvieron el domicilio, donde se localizó al pequeño desparecido.La mujer no reconoció a su nieto debido a que cuenta con problemas de pérdida de la memoria, de modo que le llevaron a la escuela para entregar al pequeño y entregarle a su nieto.

