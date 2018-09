Mi renuncia es irrevocable: Marco Quezada

Chihuahua— El exalcalde de Chihuahua, Marco Quezada declaró que su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) después de 30 años de militancia es irrevocable pero no significa que se retire de la política, debido a que seguirá trabajando en proyectos con “un grupo de amigos”. Indicó que su renuncia está relacionada con el manejo que ha tenido el PRI al interior.Expuso que renunció porque no se siente representado en las dirigencias. “Observo que no hay voluntad política de exigirle a César Duarte que comparezca ante la justicia y por el contrario aprecio la intención a veces disimulada y a veces descarada de protegerlo. No estoy de acuerdo con un partido que protege intereses cupulares derivados de la complicidad y persigue a la militancia que difiere de su forma de actuar y pensar. Pero sobre todo porque no veo que haya forma de cambiar todo eso, ni siquiera de mejorarlo un poco”, explicó.Respecto a su futuro indicó que su intención es seguir participando en la política, junto a un grupo de amigos que les interesa discutir los temas sociales. “Cuyo pensamiento sea el buscar fundamentalmente condiciones más igualitarias y justas para nuestra comunidad, que sean tolerantes y respetuosos de la dignidad de toda persona. Así como en la consolidación del estado de derecho, en la transparencia, en el apoyo tanto a la cultura, como al deporte”, agregó´.“En este esfuerzo debemos platicar con todos aquellos que compartan estas aspiraciones y que militen en cualquier partido político o que no tengan militancia alguna, este proceso nos dará la ruta a seguir para incidir en las próximas elecciones buscando que los intereses de Chihuahua, sean resueltos por los chihuahuenses, sin imposiciones y reconociendo el valor de los liderazgos que han sido relegados por el interés de las cúpulas”, abundó.

