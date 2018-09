Chihuahua— Familiares del político y empresario Alejandro Gutiérrez, apodado ‘La Coneja’, informaron que acudirán a tribunales y organismos nacionales e internacionales para denunciar al gobernador Javier Corral y a sus cómplices ante lo que consideran una violación de derechos humanos, al sujetar a proceso a una persona inocente con jueces y testigos a modo, haciendo imputaciones sin sustento.Diana Gutiérrez Gómez expuso mediante una carta enviada a los medios de comunicación que su padre es inocente y fue detenido ilegalmente, violentando con ello el debido proceso.Además de que la Fiscalía de Chihuahua no pudo presentar una sola prueba que lo involucrara en el supuesto delito cometido.“Hoy estamos ante una exoneración apegada a derecho, que puso fin al sucio juego político del gobernador Corral y que pone de manifiesto que fueron falsas sus acusaciones, demostrando con ello la inocencia de mi padre”.La mujer acusó que “el Poder Judicial local está ‘tomado’ por Corral y sus empleados, con jueces a modo, y fue precisamente el Poder Judicial de la Federación, no la Procuraduría General de la República, quien determinó que el asunto era de carácter federal por tratarse de un supuesto desvío de recursos federales”.Gutiérrez Gómez puntualizó que Corral Jurado debería declarar sobre su incapacidad de gobernar, sobre los miles de desaparecidos y muertos en el estado y sobre las conductas criminales de sus hermanos.“En cambio, de manera burda, viola derechos humanos y sujeta a proceso a una persona inocente con jueces y testigos a modo, haciendo imputaciones sin sustento. Esa es la justicia al estilo Corral”.A su vez, el abogado defensor Antonio Collado Mocelo, entrevistado por El Diario, secundó que las demandas que la familia contempla presentar, una es por la vía civil relativa al daño moral ocasionado a su cliente por calumnias y difamaciones que se realizaron, mientras la otra es por la tortura a la que ha estado expuesto su cliente al interior del Cereso Número 1 de Aquiles Serdán.El penalista acotó que están a la espera de que el juez modifique la medida cautelar impuesta por un segundo delito –el de la afectación al erario de Chihuahua por 1.7 millones de pesos según la causa penal 4094/2017–, en el cual el Primer Tribunal Colegiado de Circuito resolvió que la prisión preventiva es excesiva y podría quedar en arraigo domiciliario, brazalete electrónico o el pago de una fianza para continuar su proceso en libertad.“Lo que demuestra que, al haberle impuesto dicha medida cautelar, se le violaron sus derechos humanos”.A su vez –añadió Collado Mocelo–, consideran que el amparo que trata de promover el Gobierno estatal no tendrá efectos ante el sobreseimiento total otorgado por un juez federal sobre la causa penal 24/2018.“No obstante lo anterior, quiero recalcar que las autoridades de Chihuahua no realizaron el traslado de Alejandro para llevar a cabo la audiencia mencionada del día viernes pasado, primeramente porque supuestamente no había electricidad en el Cereso, y posteriormente, sin justificación alguna, destacando que el Cereso ese día tenía restringido los accesos y salidas por policías estatales”.El abogado refirió que las repetidas violaciones a los derechos de Gutiérrez Gutiérrez, así como los diferentes desacatos y actos de tortura realizados por el Gobierno de Chihuahua encabezado por Javier Corral no quedarán impunes.Con esto además, apuntó, su cliente podría quedar en libertad esta misma semana y en caso de que no ocurra, el Estado estaría cometiendo el delito de secuestro por mantenerlo privado de su libertad sin una razón justificada.Reiteró que los recursos previstos por las autoridades de Chihuahua no procederán “porque el amparo es un juicio previsto en la ley para proteger al particular de los abusos de autoridad, que violen sus derechos humanos, por lo tanto la autoridad chihuahuense no tiene facultad para presentar el amparo valiendo su calidad de víctima y, por otro lado, no puede presentar amparo contra el sobreseimiento, ya que no tiene interés jurídico para realizarlo, toda vez que la víctima del supuesto desvío es la Federación y no así el Estado de Chihuahua”.En cuanto a la expectativa de que el Gobierno de Javier Corral finque delitos adicionales en contra del empresario coahuilense, Alejandro Gutiérrez, Antonio Collado rechazó cualquier posibilidad al enfatizar que ya no hay más delitos que puedan imputarle a su cliente.