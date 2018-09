Rompe PT alianza con Morena en el Congreso

Aunque Morena asegura que no ha roto con el PT, los dos diputados de ese partido en el Congreso del Estado mantienen una posición distinta a la de ser un contrapeso para el Ejecutivo: “que predomine el bien general”. En ese sentido van a votar los temas coyunturales de la próxima Legislatura.El coordinador de la bancada de Morena Miguel Ángel Colunga, aseguró ayer que la alianza con el PT y el PES, con la que llegaron al legislativo tras las elecciones, sigue firme, pero tiene como enfoque principal apoyar la cuarta transformación del país que propone el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.“Ellos irán en lo que consideren, que predomine el bien general”, señaló el morenista sobre las negociaciones que, dijo, todavía mantienen con ese partido.En su agenda, el PAN está proponiendo terminar pendientes de la pasada legislatura, como completar todo el sistema estatal anticorrupción aplazado, nombrar magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y a los titulares de los órganos de control internos que para sus antecesores fueron los asuntos más controvertidos.Con la dimisión del PT a la coalición, que anunció el diputado petista Rubén Aguilar el sábado, a Morena, al PES y al PRI —que le refrendó su apoyo como contrapeso frente al PAN—, no juntan los 17 votos que requieren para obtener mayoría simple.Por lo tanto, señaló Colunga, las negociaciones con otras fuerzas políticas inferiores son obligatorias.Aun así insistió en que no hay tal rompimiento con el Partido del Trabajo. Dijo que las declaraciones de Aguilar se sacaron de contexto y más bien hizo referencia a un voto particular que emitió en la propuesta para que saliera del PAN el nuevo presidente del Congreso.“No hay coalición en el Congreso, cada partido es autónomo, libre e independiente. Fue una alianza electoral y la coalición se terminó cuando pasaron las elecciones”, dejó claro el diputado petista a El Diario. “La mayoría somos los pequeños, a la hora del tema, cada partido decide libremente cómo va a dar su voto”, añadió.“Depende de la propuesta, cuando se proponga un tema, cada partido decide lo que le conviene y lo que le parece correcto”, dijo en relación a la manera en que votarán las propuestas que se planteen en la nueva Legislatura.Con todo y ello, Colunga admitió: “no forzosamente tenemos que ir juntos en todo. Sino en todo lo que abone y contribuya a la cuarta transformación del país del proyecto alternativo de nación, ahí sí vamos a ir siempre juntos”.“Lo que va a definir las posiciones de los diputados son los temas (que se propongan en tribuna), como la legalización de la mariguana, el tema del aborto, la ley de ingresos”, finalizó.

