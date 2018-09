Chihuahua— El estado es una de las 11 entidades del país donde la producción de energía solar ha tenido un repunte con un total de seis parques solares en operación y nuevos proyectos que vendrían a reforzar el trabajo existente en la materia.El parque “Los Santos Solar”, ubicado en la comunidad de Moctezuma, del municipio de Ahumada, es uno de los más importantes con la generación de 35 millones de kilowatts-hora al año que se destinan al sector privado, específicamente a una empresa manufacturera del sector automotriz y una red de instituciones educativas.Los Santos, que inició operaciones el 1 de julio de 2017, cuenta con 51 mil 200 paneles solares en una superficie de 40 hectáreas y que de acuerdo con información proporcionada por Liliana Reyes, coordinadora del proyecto, están instalados sobre un sistema de un solo eje, mediante el cual los paneles siguen la trayectoria del sol durante el día.A decir de Reyes, la generación de energía eléctrica a partir del sol presenta diversos beneficios, principalmente para el medio ambiente.“Con este proyecto se logran mitigar emisiones de gases efecto invernadero por más de 16 mil 500 toneladas métricas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) y 57 toneladas métricas de óxidos de nitrógeno (NOx) anualmente, lo que equivale a que dejen de circular casi 4 mil vehículos por año. Además, otorga un uso productivo a la tierra en una región con severa escasez de agua.“Asimismo, el desarrollo de este tipo de proyectos apoya a la economía local, generando empleos tanto temporales durante la construcción, como permanentes en la fase operativa. Aunado al beneficio ambiental, a los clientes también les genera un beneficio económico debido a los precios competitivos de este tipo de energía eléctrica y además les ayuda a reducir la alta volatilidad en los costos de la misma que se observa en el mercado mexicano, dando certeza en la operación a largo plazo”, explica.Sin embargo, ¿cuáles son los requisitos medioambientales que se tienen que cumplir para instalar o crear un parque solar?La coordinadora del proyecto detalla que existe una serie de trámites y estudios que deben presentarse a las autoridades en materia ambiental, entre los que destacan la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y el Estudio Técnico Justificativo para el cambio de uso de suelo forestal.“Con base en estos estudios, la autoridad emite un resolutivo en el que se autoriza o no el proyecto, y se determinan las condicionantes que hay que cumplir, incluyendo diversas medidas de control, prevención y mitigación, por ejemplo, un programa de reforestación, o de protección, reubicación y conservación de flora y fauna, entre otros, dependiendo del tipo de proyecto y la ubicación de éste”. Los Santos –puntualiza— tendrá un crecimiento importante a corto plazo.“Se está trabajando en el desarrollo de fases adicionales. Actualmente, se tiene instalada una capacidad de 13.6 Megavatios Corriente Alterna (MWAC, por sus siglas en inglés) y se tienen planes de llegar a una capacidad total por arriba de 100 MWAC”.¿Cómo funciona un panel solar?Acorde con expertos, un panel solar produce electricidad a partir de la luz que recibe, mediante el efecto fotoeléctrico. El panel está conformado por diversas celdas solares (generalmente 72 celdas para paneles comerciales), las cuales están fabricadas de un material semiconductor, típicamente silicio.Un material semiconductor puede comportarse tanto como un conductor o como un aislante, dependiendo de su estado. Cada celda fotovoltaica está compuesta de dos capas de material semiconductor, siendo una positiva y la otra negativa (mediante la inclusión o “dopaje” con otros materiales); al unir estas dos capas, se forma un campo eléctrico. Al momento en que un fotón (partícula de luz) procedente de la luz del sol golpea a un electrón libre, el campo eléctrico empuja a este electrón, generando un flujo de electricidad. Adicionalmente, las celdas fotovoltaicas tienen unas placas o contactos metálicos que “recogen” estos electrones y los transfieren a los cables, convirtiéndolos en energía utilizable.La central solar genera electricidad a partir de la luz del sol, mediante los 51 mil 200 paneles fotovoltaicos instalados.Adicionalmente, se tienen 20 inversores en la planta; estos componentes convierten la corriente directa proveniente de los paneles, en corriente alterna que es la utilizada para la gran mayoría de las aplicaciones y la que transportan las líneas eléctricas. Dicha energía eléctrica se inyecta a una subestación elevadora, la cual aumenta el voltaje o tensión de la energía generada hasta la del punto de interconexión.Para interconectar el parque solar con el Sistema Eléctrico Nacional, se construyó una subestación eléctrica de maniobras, la cual ya con la tensión adecuada, inyecta la energía a las líneas de transmisión.30 parques solares de gran escala en el paísEn México, según la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) existen actualmente 30 centrales solares de gran escala en operación comercial, que suman una capacidad instalada de mil 572 MW en once estados del país, en las cuales se han invertido 5.2 mil millones de dólares y generado más de cinco mil empleos en toda la cadena de valor.Cinco de estos proyectos son resultado de asignaciones por medio de la primera y segunda subastas, mismas que entraron en operación en 2018.Según datos de la CFE, existen 82 mil 823 contratos para la generación de energía solar a nivel nacional, lo que significa una capacidad instalada de 496 MW en techos solares, con ahorros hasta de 95 por ciento para usuarios residenciales, comerciales e industriales.De acuerdo con Asolmex, en el país ya se generan más de dos mil MW de energía solar, una de las más competitivas y de mayor dinamismo del portafolio de generación en México.“En particular observamos que los proyectos vinculados a las pasadas subastas son ya una realidad. Hay confianza del sector por mantener la continuidad de las inversiones bajo un marco regulatorio e institucional que brinde certeza y predictibilidad a todos los participantes. México está llamado a ser una potencia mundial en energía solar y le toca ahora a la nueva administración acompañar al país en esta transformación”, indicó Héctor Olea, presidente de dicha agrupación.• Renovable• Inagotable• No contaminante• Evita el calentamiento global• Reduce el uso de combustibles fósiles• Genera riqueza y empleo local• Contribuye al desarrollo sostenible• Es modular y muy versátil, adaptable a diferentes situaciones• Permite aplicaciones para generación eléctrica a gran escala y también para pequeños núcleos aislados de la red• Se mitigan emisiones de gases de efecto invernadero• Otorga un uso productivo a la tierra en una región con severa escasez de agua como Chihuahua• Apoya a la economía local, generando empleos tanto temporales durante la construcción, como permanentes en la fase operativa• Beneficio económico debido a los precios competitivos• Proporciona calor, aprovechado mediante espejos de manera que los rayos del sol se concentran en un receptor que alcanza temperaturas de hasta 1.000 ºC. El calor se utiliza para calentar un fluido que genera vapor. El vapor finalmente mueve una turbina y produce electricidad.• Proporciona luz que se convierte en electricidad a través de paneles solares fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos están formados por grupos de células o celdas solares que transforman la luz (fotones) en energía eléctrica (electrones).

