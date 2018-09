Chihuahua— Autoridades de Chihuahua aseguraron que respetarán la resolución judicial sobre la liberación de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a quien la PGR canceló un proceso penal por presunto peculado de 250 millones de pesos.El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, indicó que cuando llegue la notificación respecto a la liberación del imputado se actuará legalmente."Una vez que nos llegue la notificación conforme a derecho por parte de las autoridades judiciales, nosotros seguiremos actuando como lo hemos hecho hasta ahorita, respetuosos del marco legal, y atendiendo a las resoluciones que conforme a derecho hayan sido decretadas", puntualizó Peniche en entrevista con medios de la ciudad de Chihuahua.El funcionario fue cuestionado sobre si Gutiérrez saldrá libre con la notificación o todavía tiene otro proceso penal en su contra."Ese es uno de los yerros que hemos nosotros observado por parte de la autoridad judicial federal porque ellos están dando por hecho que hay una acumulación entre las dos causas penales, la local y la que se fue a la Federación, y la realidad es que no, está pendiente todavía de resolverse lo relativo a esa acumulación, entonces es un yerro muy grave por parte de la autoridad", estableció."Hay una resolución que afecta la prisión preventiva en el tema de la causa que está aquí en el estado, entonces en el momento en el que la autoridad, en este caso el juez del fuero común, resuelva cambiar la medida cautelar, nosotros tendremos que atender esa disposición".Peniche descartó agregar otra causa penal a Gutiérrez antes de que llegue la notificación.Sin embargo, el Fiscal reiteró que la argumentación de la PGR, respecto a que la FGE no entregó correctamente la información, es totalmente falsa.Enfatizó que la FGE en todo momento ha actuado con estricto apego a derecho y cumplido de manera cabal desde un inicio con la entrega total de la carpeta de investigación 19-2017-2079 al Ministerio Público Federal, relativa al caso de Gutiérrez."Todas las evidencias están adentro de la carpeta de investigación y adicionalmente la Procuraduría General de la República contaba con todas las atribuciones para realizar investigaciones y obtener más datos de prueba porque estaban en la parte relativa a la investigación complementaria".En tanto, el Secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, calificó de mentirosa la declaración de la PGR sobre que la Fiscalía dio la información incompleta.Señaló que el procedimiento se realizó en un juicio oral, donde todos los interesados pudieron constatar las declaraciones y los hechos."Resulta que ahora el único que no se enteró de esas situaciones es el Ministerio Público Federal", subrayó.Acerca de la probable liberación de Gutiérrez, indicó que aún hay dos amparos solicitados por el Gobierno estatal contra la inacción de la PGR, los cuales no han sido analizados y en los que se considera que el Estado de Chihuahua tiene el carácter de víctima.Gutiérrez, preso desde diciembre de 2017 en el Cereso Estatal 1 en Aquiles Serdán, enfrenta dos procesos penales de presunto peculado agravado.El primero es por 250 millones de pesos, de los cuales 246 millones supuestamente se triangularon desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia la Administración del ex Gobernador César Duarte y después fueron entregados al PRI para las campañas de 2016.Los otros 4 millones son por servicios no prestados por una empresa suya. Por esta investigación recibió seis meses de prisión preventiva.El segundo proceso es por presuntamente recibir mediante otra compañía un millón 740 mil pesos por servicios que nunca prestó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.