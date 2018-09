Chihuahua— Familiares de Alejandro Gutiérrez ‘La Coneja’, informaron en una carta dirigida a El Diario de Chihuahua, que en breve, acudirán a tribunales y organismos nacionales e internacionales para denunciar al gobernador Javier Corral y sus cómplices ante lo que consideran una violación de derechos humanos al sujetar a proceso a una persona inocente con jueces y testigos a modo haciendo imputaciones sin sustento.“Hoy estamos ante una exoneración apegada a derecho, que puso fin al sucio juego político del gobernador Corral y que pone en manifiesto que fueron falsas sus acusaciones, demostrando con ello la inocencia de mi padre”, señaló Diana Gutiérrez Gómez en la misiva.Aseguró que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez es inocente y fue detenido ilegalmente violentando con ello el debido proceso. Además de que la Fiscalía de Chihuahua no pudo presentar una sola prueba de que lo involucrara en el supuesto delito cometido.“Fue acusado de un delito que no cometió y no pudo haberlo cometido por no haber sido un servidor público. La Fiscalía solo presentó testigos con beneficios que, además de ser prohibidos en esos procesos, por sí solos no representan una prueba sólida. Lo que sí hubo, y lo denunciamos, fue tortura psicológica para intentar obtener confesiones a modo ante la falta de pruebas para poder incriminarlo. Mi padre tuvo que recurrir a la justicia federal ante las múltiples evidencias de que el poder judicial local está tomado por Corral y sus empleados con jueces a modo, y fue precisamente el poder judicial de la federación, no la Procuraduría General de la República, quién determinó que el asunto era de carácter federal por tratarse de un supuesto desvío de recursos federales”.Gutiérrez Gómez puntualizó que como gobernante Corral Jurado debería declarar sobre su incapacidad de gobernar, sobre los miles de desaparecidos y muertos en el estado y sobre las conductas criminales de sus hermanos.“En cambio, de manera burda, viola derechos humanos y sujeta a proceso a una persona inocente con jueces y testigos a modo haciendo imputaciones sin sustento. Esa es la justicia al estilo Corral”, apuntó.

