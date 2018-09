Chihuahua— La denuncia del robo de un pequeño en el jardín de niños “Pensiones Civiles del Estado # 1044” ubicado en la Colonia Presidentes de la ciudad de Chihuahua, generó psicosis entre usuarios de redes sociales donde se publicó y compartió el evento decenas de veces.Los hechos ocurrieron alrededor de las 12 del día cuando el abuelo del menor —Diego— acudió a recogerlo, sin embargo, no lo encontró por lo que reportó el hecho a la autoridad policiaca. Minutos más tarde, la persona que se llevó al pequeño llamó a la escuela para informar que le habían entregado a un niño distinto al que iba a recoger.La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que en el citado plantel educativo, generalmente los menores son recogidos en vehículo y hay una persona que solicita el nombre y los aborda a la unidad respectiva. El problema se dio, aparentemente, porque hay dos alumnos cuyo nombre es similar lo que generó la confusión.“En ese kínder se forma una fila para que los niños sean recogidos, en su mayoría en vehículos. Se pide el nombre y se entrega. Hay una persona que los aborda al auto. Al parecer hay dos menores que coinciden por lo menos en una parte del nombre entonces la persona le abrió la puerta, lo subieron y se fue en el vehículo equivocado. Al darse cuenta del error, la persona que se lo llevó, regresó y dijo que había sido un error, que no checó a quien se llevaba”, se informó.El caso del “error” ocurrido con el pequeño Diego, se presenta luego de que en semanas previas se generalizara la versión de la existencia de una banda de “roba niños”, situación que el pasado 28 de agosto fue desmentida por el fiscal César Augusto Peniche quien negó la existencia de una alerta por el supuesto robo de menores o tráfico de órganos.“Es importante puntualizar que no hemos atendido casos de esa naturaleza, ni mucho menos hemos detectado bandas delincuenciales dedicadas a ello”, declaró el Fiscal Peniche en ese momento e hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse bien informado.

