Ciudad Juárez— Con la pérdida del registro nacional, los cinco diputados de Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (PANAL) en el Congreso del Estado quedarán bajo la figura de legisladores sin partido.Ayer, en su primera sesión de septiembre, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la extinción de ambos partidos, en virtud de que no obtuvieron el 3 por ciento de la votación válida emitida en las elecciones federales.Por lo tanto, al no tener registro local en Chihuahua, sus militantes sufrirán las repercusiones: sus diputados no tendrán representación partidista y no gozarán de prerrogativas nacionales ni estatales el próximo año.Del PANAL, el diputado René Frías Bencomo, y del PES, Martha Josefina Lemus Gurrola, Marisela Sáenz Moriel, Misael Máynez Cano, Obed Lara Chávez, dejarán de pertenecer a una fracción partidista, a menos que decidan integrarse a otra, explicó el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Arturo Meraz.De acuerdo con los resultados de los cómputos municipales de las elecciones de julio que aparecen en la página del IEE, tanto el PES como el PANAL lograron pasar apenas el umbral del tres por ciento en el caso de al menos una votación local en la entidad.El PES lo hizo en el caso de la Sindicatura con un 3.3 por ciento y el PANAL en las diputaciones con un 3.8.El panorama de la desaparición incluye que a nivel local pueden volver a solicitar el registro el año entrante, siempre y cuando se encuentren dentro de los supuestos que indica la Ley General de Partidos Políticos.En el caso de Chihuahua, puntualizó Meraz, falta tener la seguridad de que se resuelvan las últimas impugnaciones para determinar si se quedan con los porcentajes obtenidos, suben o incluso bajan.Dependiendo de ello, se determinará el método que deberán seguir para solicitar el registro local.Si pasaron el umbral de las votaciones mínimas, sólo es volver a solicitarlo en el 2019; pero si no, lo conducente es seguir todo el proceso que implica conformar un partido político local, con un año de anticipación a un proceso electoral, la realización de asambleas constitutivas y penetración en la ciudadanía.Los líderes de esas fracciones parlamentarias no han indicado si se sumarán a otra fracción en el Congreso o permanecerán como independientes, a pesar de que fueron buscados por El Diario.Por lo pronto, las dos instituciones se quedarán sin derecho a prerrogativas nacionales y estatales a partir de 2019.

