Habla La Coneja: 'no pienso huir'

Chihuahua— “No tengo por qué huir del país”, expresó ayer el exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrrez Gutiérrez, en entrevista telefónica desde el Cereso de Aquiles Serdán en el que permanece recluido desde el pasado 20 de diciembre, donde ahora confía en que en breve alcanzará su libertad.El político y empresario coahuilense rechazó que el sobreseimiento de la causa penal del delito de peculado por 250 millones de pesos del que le acusó el Gobierno estatal obedezca a un acuerdo político promovido por el Gobierno saliente de Enrique Peña Nieto o el que habrá de encabezar Andrés Manuel López Obrador.Chihuahua— “Por el contrario, mi detención es de carácter político, mi salida es de carácter jurídico y de legalidad. Tuve que ganar muchísimas instancias en contra de todo el aparato del Gobierno, donde en ningún momento han probado absolutamente nada. No hay ninguna evidencia que hayan presentado, aunque tuvimos enfrente en este proceso a jueces de consigna, y demostraré con el tiempo ese comportamiento ilegal”, dijo.A la espera de que el juez local cambie la medida cautelar de prisión preventiva sobre el juicio aún vigente del presunto desvío de 1.7 millones de pesos, “La Coneja” aseguró que con independencia de la nueva medida no pretende evadirse.“Yo no tengo por qué huir del país. Quedó muy claro en la audiencia. Los empresarios que invertimos, que nos la jugamos, que pagamos impuestos, impuesto de fuera, que no somos burócratas de vida que no saben vivir más que de eso, tenemos mucho más arraigo que uno que siempre ha vivido pegado a la ubre del erario”, expresó.Consideró que la causa más fuerte en su contra es un asunto concluido, un tema juzgado.“Ya no hay recursos. Mis abogados seguirán trabajando, tienen mucho trabajo por delante y tienen con precisión los siguientes pasos, pero vale la pena analizar muy bien la exposición del juez y del Ministerio Publico federal. ¿Qué le ocultó la Fiscalía de Chihuahua a varios jueces durante varios meses, de la información de las carpetas? De eso creo que el Gobierno tiene que dar una explicación”.Por otro lado, afirmó, “nadie se ha interesado por buscar las pruebas que dice él que presentó, las pruebas reales, no chismes, no gente aleccionada, protegida o pagadas. Creo que vale la pena analizar la exposición para que la gente pueda tener su propio criterio”.“La verdad está saliendo y será mucho más clara en los próximos días cuando tenga la oportunidad de precisar y aclarar muchas, y hacer algunos cuestionamientos también sobre el desempeño del gobierno de (Javier) Corral” apuntó.Gutiérrez se refirió también al hecho de que se le negara la asistencia a las audiencias programadas el pasado viernes, lo que calificó como un acto de obstrucción a la justicia.“No sé a qué le tenía tanto miedo el señor Corral y su pandilla de que yo fuera a la audiencia, que lo trataron de impedir apagando la luz, con las molestias que causó a toda la población dejándolos sin agua y sin luz. Eso es una barbaridad, es una irresponsabilidad, todo por impedir que se llevara a cabo la audiencia”, expresó.Narró que al menos dos horas antes de las 7 de la mañana, hora en la que se programó la primera audiencia, se cortó el suministro de energía eléctrica y lo mismo ocurrió por la tarde.“Estuve encerrado en la celda, laqueado, como dicen acá, sin oportunidad de salir para nada o hablar con mis abogados. Aparte había la instrucción de que nadie en todo el Cereso, absolutamente nadie, saliera. ¿Qué culpa tiene la población de haberlos dejado un día y medio sin agua, sin luz? Yo vi un riesgo muy, muy delicado de un verdadero motín”.Expresó: “El haber mantenido protegidos a los protegidos y no presentar una sola prueba fueron los factores que obraron a favor del sobreseimiento”.Gutiérrez se dijo consciente de que hay un número importante de ciudadanos que considera que es verdad el delito por el cual se le acusó.“Esa facilidad de mentir de Corral ha enredado a un sector de la población, ha deteriorado fuertemente mi imagen, pero al final creo que el tiempo pone las cosas en la perspectiva real y tengo que hacer un esfuerzo por explicar lo que he vivido para revalorar mi imagen ante la ciudadanía”, manifestó.Señaló que los meses que tiene de encierro le permitieron ver una realidad que enfocará al impulso de proyectos encaminados a garantizar los derechos humanos y el combate a la tortura.“Estaba yo más metido en los temas empresariales, creo que es fundamental que dediquemos parte a los demás, a lo que interesa a otra gente que no ha tenido esa oportunidad”, expresó.Añadió: “Estoy convencido de que tenemos una grave crisis, por lo menos aquí en el estado, de derechos humanos que tenemos que atender. Buscaré los foros necesarios en un futuro para poder aportar ideas y propuestas, eso es lo que ha aportado este tiempo en el Cereso. Hay mucho que hacer y no se requieren puestos ni posiciones políticas, ni tengo interés en participar en política”.Gutiérrez se refirió finalmente a Javier Corral, a quien aseguró se le ha ido revirtiendo lo que consideró que es una obsesión o necedad que le ha hecho dejar de lado otros temas fundamentales como el combate a la inseguridad. “Soy su prioridad de vida”, expresó.Desde finales de diciembre, el coahuilense está recluido en el Cereso estatal Aquiles Serdán de ChihuahuaDetienen a Alejandro Gutiérrez en Coahuila, acusado de presunto peculado por 250 mdp; de inmediato es trasladado a la ciudad de Chihuahua.Es vinculado a proceso y enviado a prisión 6 meses como medida preventiva.Enfrenta otra imputación por supuesta malversación de 1.7 mdp; le dictan un año de prisión como segunda medida cautelar.Su defensa presenta una denuncia contra autoridades de Chihuahua por presunta tortura.La CNDH solicita al Gobierno de Chihuahua implementar medidas cautelares a su favor, por probables violaciones a sus derechos.Su abogado afirma que ha sido torturado nueve veces y pide su traslado a un penal federal.Juez federal le niega amparo y Gutiérrez se queda en prisión preventiva.Juez de Chihuahua rechaza su solicitud de traslado al Cefereso de la Ciudad de México.Tribunal Colegiado de la CDMX atrae el caso por 250 mdp; ese proceso queda en manos de un juez federal.Su esposa, Diana Gómez de Gutiérrez, denuncia que el gobernador Javier Corral ‘está obsesionado’ con su esposo, en el primer posicionamiento de la familia.La Fiscalía de Chihuahua rechaza un acuerdo reparatorio de su defensa, con el cual buscaba cancelar el juicio por 1.7 mdp.Juez federal multa con 403 mil pesos al director del penal donde está Gutiérrez por no entregarlo a la justicia federal para su traslado a CDMX.Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, acusa a Javier Corral de tener como preso político a Gutiérrez; dos días después el gobernador la tacha de ‘ignorante’.Juez federal determinó ampliar hasta 2 años más la la prisión preventiva de Gutiérrez, para que el MP concluya las investigaciones por 250 mdp.Jueza federal otorga suspensión provisional que impide la detención de Alejandro Gutiérrez Gómez, hijo del procesado ligado a uno de los casos.Juez lo exonera al determinar falta de pruebas.