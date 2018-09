Chihuahua— “Mi cliente tiene que ser puesto en libertad el próximo lunes (mañana) porque desde nuestra óptica, Alejandro (Gutiérrez) ya no tiene ninguna medida de prisión que lo retenga”, afirmó Javier López, abogado defensor del político y empresario coahuilense.Alejandro Gutiérrez Gutiérrez fue detenido y acusado en diciembre del año pasado por la Fiscalía de Chihuahua de haber participado en el desvío de 250 millones de pesos en la anterior administración, sin embargo un juez federal no encontró elementos suficientes para procesarlo y declaró sobreseída la causa penal el pasado viernes por falta de pruebas.Entrevistado vía telefónica, desde la Ciudad México, el litigante subrayó que no hay motivo para que el Gobierno de Chihuahua a través de la Fiscalía General o la Consejería Jurídica mantenga en prisión al exsecretario general adjunto del CEN del PRI.“Realmente no hay motivos, se quedó ya sin efectos la prisión preventiva y una vez que se manden las notificaciones correspondientes a las autoridades de Chihuahua, de parte de las resoluciones del Juez de Distrito y del Tribunal Colegiado, se le tiene que poner en libertad para que enfrente la otra acusación (del presunto desvío de 1.7 mdp) con diversa medida cautelar a la prisión preventiva”, expresó.El defensor manifestó que el engrose de las resoluciones será muy contundente, sobre todo la que emita el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, cuyos magistrados ordenaron al juez de Control local que retire la prisión preventiva y aplique a Gutiérrez otra medida cautelar de menor gravedad, pues el delito por el cual se le acusa no está tipificado como grave.“De ambas resoluciones se desprende que por consiguiente, el lunes próximo Alejandro tendría que estar libre”, reiteró.El abogado Javier López dijo que es preocupante todos los abusos que se han cometido en contra de su representado por parte del Poder Ejecutivo“Es preocupante todo lo que nos ha pasado, vemos que no tienen ningún miramiento de violar los derechos de mi cliente, entre ellos a ser juzgado conforme a la ley, ya también no lo dejan ni siquiera salir a que asista a su audiencia. Es ya un abuso”, reiteró.En la opinión del defensor hay una persecución directa y sistemática del titular del Poder Ejecutivo.Señaló que sin embargo existen diversos medios legales para aplicar sanciones a los servidores públicos que impidan el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

