Chihuahua— Un 76.6 por ciento de las victimas del delito en el estado de Chihuahua, no denuncia el hecho ante el Ministerio Publico, por considerar que es una pérdida de tiempo (36.9%), que es un delito de poca importancia (14%), no tener pruebas (11.5%), desconfianza de la autoridad (9.5) y miedo al agresor (9.3%).Lo anterior lo arrojó la Encuesta sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, elaborada por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana ( FICOSEC ), en ocho mil 829 hogares, de los cuales, en un 30.7 por ciento, al menos un habitante fue víctima de algún delito durante el primer trimestre de 2018 y todo el 2017.El levantamiento de las entrevistas se realizó en los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Parral, Delicias, Camargo, Meoqui, Rosales y Saucillo, entre personas de 18 años y más, y se encontró que en el 77.9% de los casos, las víctimas de un delito durante 2017 consideraron que tuvieron pérdidas económicas a consecuencia de este en promedio, por 12 mil 938.38 pesos cada una.Las víctimas estimaron que los delincuentes tenían entre 18 a 25 años, según la respuesta del 30.8 por ciento y en otra cantidad porcentual igual de 26 a 35 años. Con un 7.7 por ciento mencionaron que rondaban entre 36 y 45 años y otra cantidad de 46 a a 60.Un 43.1 por ciento de las víctimas, señaló que su atacante portaba arma, el 47.4% dijo que no y en un 9.5 por ciento no se obtuvo dato.En lo que hace al robo total de vehículo, se informó que se tiene una tasa de victimización de 1.9 por ciento en el estado. Fue noviembre el mes de mayor incidencia con el 12.8 por ciento, seguido de febrero con el 11.75, así como de mayo y junio con 11.2 por ciento, respectivamente.La comisión del delito se presentó en la casa en un 37.2 por ciento, la calle el 27.2, un 20 por ciento en lugar público y un 7.8 por ciento en negocio o establecimiento. En el 65.4 por ciento de los casos, el dueño no estuvo presente, y en el 51.35 iba acompañado.Se informó que el el 53.05 de los casos, participaron de dos a tres delincuentes, en el 34 por ciento sólo uno, y en el 13 por ciento de cuatro a cinco individuos.

