Chihuahua— “Al abrirle paso a la liberación de Alejandro Gutiérez por el desestiendo de la Procuraduría General de la República y el sobreseimiento del juez federal, el presidente Enrique Peña Nieto pretende eliminar el hilo conductor hacia su propia responsabilidad en el documentado desvío de recursos públicos hacia su partido. No lo logrará”, escribió ayer en sus redes sociales el gobernador Javier Corral.A su vez, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés, señaló que el Ministerio Público de la PGR se convirtió en defensor de oficio del imputado e informó que se buscará el amparo para evitar que surta efecto la resolución emitida por el juez federal de Control que sobresee la causa en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez por el delito de peculado por 250 millones de pesos.Con lo anterior si procede el recurso, la resolución del juez Marco Antonio Fuerte Tapia no quedaría firme y se evitaría que el exdirigente del PRI deje la prisión, indicó.El sobreseimiento se derivó de que el Ministerio Público de la Federación decidió no acusar al imputado, constituyéndose técnicamente en la defensa de oficio de Alejandro Gutiérrez, explicó el consejero del Estado.El funcionario manifestó que buscarán que la resolución quede sin efecto, a fin de que el detenido siga preso en el estado de Chihuahua.Anunció que se interpondrán denuncias penales en contra de los agentes del Ministerio Público de la Federación que decidieron no acusar al detenido y quejas administrativas ante la Función Pública y los órganos de control que correspondan.“El juez accedió a la petición, toda vez que el ejercicio de la acción persecutoria le corresponde al Ministerio Público, por lo cual, ante la solicitud de sobreseimiento y al manifestar que no iban a hacer la acusación, el juez tomó la determinación de sobreseer la causa”, indicó.Sin embargo, señaló que dicho sobreseimiento es recurrible, por lo que se estudiará el recurso legal que corresponda para que no surta efecto dicho sobreseimiento y se pueda dejar sin efecto la sentencia que se dictó el sábado.Agregó Jorge Espinoza que se estará presentando un amparo ante un juez de Distrito a efecto de que suspenda los efectos de la resolución y no quede firme, y pueda ser un juez de amparo quien revise si la resolución emitida por el juez de Control se encuentra ajustada a derecho.

