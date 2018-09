Ciudad Juárez— Aun cuando un juez federal resolvió ayer desechar el caso en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez por el desvío de más de 250 millones de pesos, el político priista permanecerá en prisión en Chihuahua, declaró Jorge Espinosa Cortés, consejero jurídico del Estado.Esto debido a que la resolución del juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia no es todavía firme, explicó el funcionario. El Gobierno de Chihuahua presentará un amparo para que, reconociéndosele carácter de víctima, se suspendan los efectos del sobreseimiento, es decir, la falta de acusación en contra de Gutiérrez Gutiérrez.En entrevista, Espinosa Cortés afirmó que además del amparo por el sobreseimiento de la causa penal 24/2018 –en la que se le acusa a Gutiérrez de peculado agravado–, el Gobierno estatal está en posibilidad de acusar al exsecretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional por la misma causa, aunque en fuero estatal o incluso por más desvíos cometidos en la entidad.“Vamos a combatir hasta el último recurso legal que la ley nos permita, vamos a hacer todo lo que sea combatible, incluso si llegara a quedar libre seguiremos integrándole la carpeta porque no significa que no podamos hacerlo. La resolución del juez no significa que no lo podamos acusar nosotros nuevamente a esta persona y también investigar más posibles desvíos de recursos públicos en los que pueda estar involucrado esta persona”, manifestó Espinosa.Incluso, dijo, hay conversaciones entre el Gobierno estatal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que esta, que tiene calidad de víctima en el proceso federal sobreseído el viernes, apele la resolución del juez Fuerte.“Otra violación grave en la audiencia fue la falta de la Secretaría de Hacienda federal que no estaba al momento del procedimiento y que su presencia es necesaria en audiencias de sobreseimiento. La Secretaría de Hacienda sí está facultada para promover una apelación y se está platicando con ellos para que recurran la resolución”, dijo.El viernes por la noche, tras conocer el sobreseimiento, los abogados de Gutiérrez afirmaron que todavía no era inminente la liberación en próximos días del político.Mientras tanto, Gutiérrez Gutiérrez permanecerá en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán, al que llegó desde el 20 de diciembre del año pasado.

