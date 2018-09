Ciudad Juárez— El agente del Ministerio Público (MP) que el jueves pasado fue retirado de una audiencia penal por considerar que carecía de los conocimientos necesarios para presentar una formulación de cargos, es uno de los 54 jueces seleccionados en el concurso de oposición que realizó el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.El abogado y fiscal Jesús Pérez Gallardo Alvarado se encuentra en la lista de los seleccionados como jueces con carácter de definitivos, en el número 26.Sin embargo, en una audiencia realizada el jueves pasado en la séptima sala de la “Ciudad Judicial” y encabezada por la jueza de Control Brisa Yadira Meraz Mendoza, el fiscal Pérez Gallardo fue retirado luego de que en tres ocasiones la resolutora le pidió que se apegara a la etapa procesal para la cual fue convocada la diligencia, una formulación de imputación a José Miguel Reséndiz Martínez por el delito de violación agravada, y él no atendió la orden.Pérez Gallardo estaba citando la declaración de la víctima y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y lo que le pedía la juez Meraz Mendoza era que le diera a conocer al detenido las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que presuntamente se había cometido el delito, la calificación jurídica y quién o quiénes lo acusan.En tres ocasiones la titular del Tribunal interrumpió el representante social y le dio la misma orden, en la última ocasión Pérez Gallardo trató de obedecer la instrucción pero le faltó señalar en qué lugar ocurrieron los hechos, quién o quiénes acusan a Reséndiz Martínez, si el delito fue doloso o imprudencial, si se realizó de forma instantánea o continuado y si era autor, coautor o qué tipo de participación tuvo.Por lo que la juez visiblemente molesta la juez dijo que advertía una falta de conocimientos por parte del fiscal y decretó un receso para hablar con un coordinador de la Fiscalía General del Estado (FGE), darle vista de lo sucedido y solicitar que enviaran a otro agente del MP.Durante la audiencia la resolutora Meraz Mendoza –quien tiene seis años desempeñándose como jueza provisional pero no fue seleccionada en el concurso de oposición– le dijo al fiscal Pérez Gallardo que no lo conocía, que posiblemente esa era la primera audiencia que llevaban juntos y no sabía cómo trabajaba, pero que tenía que seguir las pautas marcadas por el Artículo 311 del CNPP.Después de que la jueza suspendió la diligencia, Jesús Pérez Gallardo Alvarado expresó que nunca le había pasado algo similar, que él había integrado la carpeta de investigación e iba preparado para la diligencia.De acuerdo con funcionarios del Consejo de la Judicatura, los 54 seleccionados son los mejores capacitados y con más altas calificaciones de entre los 507 abogados que se registraron y contendieron por una plaza de jueces de primera instancia con carácter de definitivos.El concurso de oposición –que ha sido cuestionado por los postulantes no seleccionados y por personas externas al Poder Judicial– se prolongó durante cinco meses, constó de tres exámenes y una jornada de capacitación, antes del último examen con consistió en una simulación de audiencia.En días pasados los integrantes del Foro Colegio de Abogados A.C. denunciaron que había falta de trasparencia y la opacidad en el procedimiento de selección de jueces, que no cumple con los lineamientos expuestos en la convocatoria y se estaba beneficiando a algunos participantes y excluyendo a otros.

