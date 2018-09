Entrega Morena presidencia del Congreso al PAN

La inasistencia de la diputada de Morena Leticia Ochoa a la instalación de la nueva Mesa Directiva, le restó fuerza a dicho partido, que no logró conseguir la primera presidencia de la Sexagésima Sexta Legislatura que arranca hoy. Debieron ceder los legisladores esa posición a un diputado del PAN, aunque se quedaron con la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).Tras varios días de negociaciones, los panistas se posicionaron como la primera fuerza del Congreso del Estado al dirigir los trabajos del primer año de ejercicio constitucional de la nueva Legislatura, con el panista Jesús Villarreal Macías, quien asumió la presidencia.Como segunda fuerza, Morena se hará cargo de la Jucopo presidida por Miguel Ángel Colunga.Ya al inicio de la sesión de ayer en la que se instaló la Junta Previa para la elección de la Mesa Directiva, todavía se mantenían las negociaciones para la presidencia de la máxima tribuna del estado. En voz de Omar Bazán, se solicitó un receso de 20 minutos tras el cual se anunció que hubo un consenso de todos los partidos en el acuerdo.Con siete votos debido a la ausencia de una diputada que se justificó con un “compromiso”, a Morena le resultó insuficiente la negociación con otras fuerzas políticas, a pesar de que el PES refrendó la alianza que mantuvieron en campaña y que el PRI fue su aliado durante las negociaciones.De acuerdo con fuentes dentro del Congreso, el Partido Verde, con un diputado, el PANAL, con otro, y el PT —que también suscribió una alianza con Morena y el PES—, con dos, siguieron al PAN.Para la instalación de la Mesa Directiva se requerían 22 votos (la mayoría calificada) para la aprobación de una planilla, por lo que tuvieron que llegar a una negociación, dijo.“Pudimos haberle dicho que no (al PAN), pero no vamos a entrar al Congreso en confrontación, no nos vamos a pelear. Además el presidente no decide, sino toda la mesa directiva”, dijo Colunga tras la sesión. “No era un asunto de medir fuerzas”, añadió.En cambio, dijo que desde la Jucopo, van a ser un contrapeso en Chihuahua. Para eso insistió en que siguen contando con los dos votos del PES y los cuatro del PRI, con los que pasan los 17 para tener mayoría simple. “Vamos a actuar con responsabilidad y sacar los pendientes y nuestra agenda legislativa”, apuntó.“El gobernador sabe que no puede hacer las cosas por cuenta propia”, anotó el líder de la bancada morenista en el Congreso.Hoy, por lo pronto, se abrirá el primer Periodo Ordinario de sesiones.En la primera vicepresidencia de la Mesa Directiva quedó, de Morena, Misael Máynez Cano.La segunda vicepresidencia de la máxima tribuna del Estado fue asignada al priista Omar Bazán Flores; la primera secretaría para la morenista Janet Francis Méndez; la segunda para Rocío González Alonso, del PAN; y la primera prosecretaría para Deyanira Ozaeta, del PT; la segunda prosecretaría para Lourdes Valles Armendáriz, de Morena; la tercera prosecretaria, Martha Lemus Gurrola, del PES; y la cuarta para Lorenzo Arturo Parga, de Movimiento Ciudadano.Presidencia de la Mesa Directiva - Jesús Villarreal Macías (PAN)Vicepresidencia - Misael Máynez Cano (MORENA)Segunda vicepresidencia - Omar Bazán Flores (PRI)Primera secretaría - Janet Francis Méndez (MORENA)Segunda secretaría - Rocío González Alonso (PAN)Primera prosecretaría - Deyanira Ozaeta (PT)Segunda prosecretaría Lourdes Valles Armendáriz (MORENA)Tercera prosecretaría - Martha Lemus Gurrola (PES)Cuarta prosecretaría - Lorenzo Arturo Parga (Movimiento Ciudadano)• La Mesa Directiva es el órgano encargado de dirigir los trabajos del Congreso; se integra con una presidencia, dos vicepresidencias, dos secretarías y cuatro prosecretarías, y dura en funciones un año.• La Junta de Coordinación Política es el órgano colegiado en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. (Art. 60 Ley Orgánica del Poder Legislativo).

