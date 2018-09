Se recrudece conflicto entre minera y ejidatarios

Chihuahua– El conflicto entre ejidatarios y la empresa minera en Palmarejo, municipio de Guazapares, se recrudeció este fin de semana. La mañana de ayer personal de gobernación acompañado de alrededor de 20 camionetas con elementos de la policía ministerial, acudió al lugar donde los ejidatarios mantienen el bloqueo de la mina en un intento por deshacer el movimiento.Esto, luego de que ayer dos miembros del ejido fueran ingresados al Cereso de Aquiles Serdán y de que los manifestantes aseguraran que no levantarán el bloqueo a la mina hasta que los detenidos regresen sanos y salvos a casa.De acuerdo con los ejidatarios, la empresa minera ha mantenido una actitud de “cerrazón” ante la posibilidad de negociar las propuestas convenidas, firmadas e incumplidas por la empresa.Los dos ejidatarios detenidos en Palmarejo el pasado miércoles presuntamente, sin una orden de aprehensión de por medio, ingresaron la mañana del viernes al Cereso de Aquiles Serdán, situación que los compañeros señalaron como “un abuso de autoridad y una injusticia” asegurando que la movilización ha sido pacífica y solo buscan que la minera cumpla con el convenio.En entrevista con este medio, los ejidatarios informaron que desde la detención empezaron a recibir llamadas amenazantes.“El jueves estuvimos recibiendo llamadas donde nos decían que si no levantábamos el plantón los detenidos (Ismael y José Luis) no iban a salir libres. Presionaron diciendo que querían una respuesta inmediata y que si no nos movíamos habría otro tipo de consecuencias. Sabemos quién es el que está amenazando y no es gente de la mina. En las llamadas también decían que cuando nos quitáramos de aquí habría negociación con la mina, no estamos de acuerdo porque sabemos que si con el bloqueo no han querido negociar, si nos quitamos menos lo harán”.El jueves por la mañana el Fiscal Arturo Peniche aseguró que la detención de las dos personas en cuestión se había dado debido a una denuncia interpuesta por la empresa minera y al bloqueo de vías de comunicación que se estaba dando.Ante esto, los ejidatarios aseguraron que la carretera no está cerrada para los usuarios en general, únicamente no se está dejando pasar unidades ni insumos dirigidos a la mina.