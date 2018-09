Deja Corral 'plantada' a nueva Legislatura local

Chihuahua– Con la ausencia del gobernador Javier Corral Jurado y del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Pablo Héctor González, ayer se celebró la sesión constitutiva de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, con lo cual dieron inicio de manera formal los trabajos en el período ordinario de sesiones, mismo que será presidido por el panista Jesús Villarreal Macías.Los diputados del PRI y Morena, consideraron la ausencia del mandatario estatal como una falta de respeto al Poder Legislativo y el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson recriminó que no estuviera presente, pues crea un precedente en la relación entre poderes.En representación del mandatario estatal acudió el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, pues ni siquiera el secretario general de Gobierno César Jáuregui Robles asistió a la sesión de instalación de la nueva legislatura.El diputado y también presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Omar Bazán, dijo que en lo que va de su gestión, el gobernador Javier Corral ha demostrado en todo momento cerrazón al diálogo para construir acuerdos que permitan atender con eficacia las demandas de los chihuahuenses.“Han sido varias las ocasiones en que lo hemos llamado a conformar una mesa de trabajo entre las diversas fuerzas políticas y organizadoras de la sociedad para trabajar juntos por el bien de Chihuahua”, señaló.Lamentó que Javier Corral ha prestado oídos sordos, evidenciado una marcada soberbia al rechazar la colaboración para resolver los problemas de Chihuahua y su ausencia en la instalación de la LXVI legislatura así lo corrobora, según dijo.“A Javier Corral no le interesa el diálogo y la relación institucional con la nueva legislatura, lo cual es grave y lamentable”, sostuvo el dirigente estatal del PRI.Por su parte, el diputado De la Rosa Hickerson, integrante del grupo parlamentario de Morena, recriminó la ausencia del gobernador y dijo que es un mal augurio en la relación entre poderes que se va a tener pues faltó al respeto del Legislativo.Esta situación fue minimizada por el presidente del Congreso, el panista Jesús Villarreal Macías, quien afirmó que la presencia del gobernador no era obligatoria y que mandó a un buen representante, pues por cuestiones de agenda no pudo asistir al Congreso y es algo que realizan los titulares de los poderes cuando no pueden acudir.

