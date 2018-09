Apagones en Ascensión son por exceso de contratos de la CFE

Chihuahua, Chih.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE), otorgó en exceso contratos de energía eléctrica en la región de Ascensión, más allá de su capacidad de distribución energética, lo cual es la causa de que se tengan apagones y cortes intermitentes, generando cuantiosos daños económicos, dijo Alfonso Lechuga De la Peña, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (Ceach).El directivo agropecuario refirió lo anterior, y alertó que aun así, se percibe a pie de carretera y en diversos puntos de la región más perforaciones y conexiones de pozos agrícolas, que incrementarán más la demanda de luz eléctrica.El dirigente hizo un llamado a la CFE para que evite los constantes apagones en la región, incorporando más infraestructura, ya que la situación se tornó preocupante para todos los usuarios. Señaló que la interrupción intermitente del servicio de energía eléctrica afecta a todos los usuarios por igual, agrícolas, pecuarios, industria, doméstico y servicios.“El problema se debe a que la demanda actual de energía rebasa la capacidad de prestación de la CFE, ya que hay más demanda de lo que puede suministrar”, explicó el directivo.Lechuga De la Peña dijo que en la región de Ascensión es donde se registra la menor captación de lluvia, eso obliga a los productores a hacer más uso de los pozos agrícolas, y eso conlleva una mayor demanda de energía.Señaló que esto de alguna forma lo generó la Comisión Federal de Electricidad porque celebró contratos por arriba de su capacidad de abastecimiento.Alfonso Lechuga hizo un llamado público a los responsables de la Comisión Federal de Electricidad a incrementar la infraestructura para poder cumplir con la demanda de todos los sectores de la sociedad.Dijo que no se puede señalar que todos los pozos perforados son irregulares, ya que hay múltiples requerimientos para habilitar uno y conectarse a la red eléctrica.Comentó que la CFE para poder conectar un pozo, le pide al propietario documentos expedidos por la Comisión Nacional del Agua, así como el visto bueno de la Sagarpa para hacer válida la tarifa energética subsidiada.Indicó que quizá se pueda pensar que a través de actos de corrupción con la CFE se puede conectar el pozo de agua, pero eso no es tan fácil, ya que se tendría que hacer lo mismo en Conagua y Sagarpa.Sin embargo, dijo que sí hay una notoria perforación de nuevos pozos agrícolas en esa zona, lo cual puede agravar aún más la no disponibilidad del suministro eléctrico.Finalmente, comentó que la población está en su derecho de hacer las denuncias correspondientes ante Conagua y/o Sagarpa si considera que los pozos están fuera de la ley, a fin de que se haga las investigaciones necesarias y se actúe en consecuencia.

