Ciudad Juárez— Una vez iniciada la Legislatura local, no ha quedado claro cuál será el comportamiento que tendrán los “minipartidos” a la hora de las votaciones en los asuntos más preponderantes del próximo trienio.En temas de modificaciones constitucionales, nombramientos y la adquisición de deuda pública, para los que se necesita mayoría calificada, ninguna de las dos principales fuerzas políticas en el Congreso del Estado, PAN y Morena, alcanzan suficientes votos para sacar adelante sus propuestas.Por un lado, a pesar de que el PAN logró el consenso para presidir el legislativo, los partidos Verde, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, con seis votos en conjunto, no han definido de qué lado se encuentran, por lo que Acción Nacional no suma los 17 que requiere para tener mayoría simple y menos los 22 para mayoría calificada.Pero, por otro, Morena tampoco.El PT anunció ayer su rompimiento con la coalición, que les dejó 14 escaños.Mientras que el PES reiteró su alianza sólo en asuntos que tengan que ver con la agenda nacional que impulse el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.“El PT está con el PT. La alianza que firmamos con Morena durante las campañas se acabó. El partido va por su cuenta”, dijo Rubén Aguilar, diputado plurinominal petista.Mientras que del PES, su líder estatal Edilberto Royval Sosa, dijo: “respetaremos el compromiso de unidad, la plataforma política de AMLO, pero seguiremos con nuestra ideología (de derecha)”.Aunque el PAN obtuvo los votos del Panal, MC, PVEM y el PT el viernes para la instalación de la Mesa Directiva, el apoyo no está firme en las próximas decisiones.Como lo hizo en el ámbito nacional, el Partido Verde aseguró que apoyará las iniciativas que surjan del plan de gobierno de López Obrador, pero “serán vigilantes de que el estado sea el más beneficiado”.“Se podría entender que vamos como un bloque contra el PAN, siempre y cuando no vaya en detrimento del estado”, recalcó Alejandro Gloria, diputado del Verde.Gloria agregó que su voto, el único que tiene el partido en la tribuna, será determinante para uno o para otro partido a la hora de las decisiones importantes.“Ni con el PAN ni con Morena. Aunque son mayorías, no lo son. Nosotros (los minipartidos) ahora vamos a obligar a los capataces”, señaló también Aguilar.Por lo pronto, a pesar de que los panistas se adjudicaron la presidencia y entregaron la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a Morena, en realidad midieron fuerzas.Con la ausencia de la diputada morenista Leticia Ochoa a la instalación de la Mesa Directiva el viernes, ambos sumaron 16 votos en tribuna cada uno, lejos de las dos terceras partes requeridas para mayoritear una propuesta.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.