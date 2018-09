Quiere Corral que Peña Nieto pague por 'La Coneja'

Ciudad de México— El gobernador Javier Corral advirtió que el sobreseimiento del caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez ‘La Coneja’, ordenado por la PGR, no elimina la responsabilidad del presidente Peña Nieto en el tema."Al abrirle paso a la liberación de Alejandro Gutiérrez, por el desistimiento de la @PGR y el sobreseimiento del Juez, el Pte. @EPN pretende eliminar el hilo conductor hacia su propia responsabilidad en el documentado desvío de recursos públicos hacia su Partido. No lo logrará", publicó esta mañana Corral en su cuenta de Twitter."Tal y como lo anticipamos se llevó a cabo la audiencia del caso Alejandro Gutiérrez y sucedió lo que planearon: La @PGR se desistió de las acusaciones y el Juez Federal Marco Antonio Fuerte Tapia sobreseyó la causa penal. Está en marcha la liberación del ExSrio Gral. Del PRI".El gobernador recalcó que estos hechos muestran el deterioro de la justicia en el país."El caso de Gutiérrez marca la profundidad del deterioro moral e institucional en la procuración e impartición de justicia en México, la colusión de jueces y la @PGR para actuar como defensores de corruptos, en el mayor grado de cinismo e impunidad conocidas, como legado de @EPN", aseguró.En una audiencia celebrada anoche en la Ciudad de México, la PGR solicitó el sobreseimiento del caso ante el Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia.Ante ello, el juzgador canceló anoche el proceso contra el exfuncionario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI por el presunto desvío millonario durante la campaña electoral de 2016 en Chihuahua, a través de una triangulación desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia la Administración del exgobernador César Duarte.Fuerte Tapia determinó que la PGR no tenía la mínima pretensión de llevar a Gutiérrez a juicio tras su desistimiento.A esta decisión se suma la de un Tribunal colegiado, que el jueves revocó la prisión preventiva que enfrentaba Gutiérrez en el proceso penal del fuero local por desvío de recursos por poco más de un millón de pesos.Ahora este caso puede litigarlo en libertad y ya no tendría pendiente el de carácter federal.Alejandro Gutiérrez se encuentra preso en el Cereso Estatal de Aquiles Serdán, Chihuahua, desde diciembre de 2017.

