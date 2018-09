Un juez federal determinó ayer el sobreseimiento de la acusación en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez por el desvío de 250 millones de pesos, radicado en la causa penal 24/2018.Ante la determinación judicial, no hay acusación formal contra el priista, explicó su abogado Javier López. Aunque, detalló, no es un hecho que su liberación sea inmediata o inminente.La solicitud de sobreseimiento fue considerada por el gobernador Javier Corral como una “burla del régimen corrupto”, refiriéndose a la administración del presidente Enrique Peña Nieto.El jueves por la noche, la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua anunció que a las 7:00 horas estaba programada una audiencia de sobreseimiento, en la que la Procuraduría General de la República buscaba desechar la acusación de peculado, establecida en la causa penal 24/2018.El gobernador Javier Corral anunció primero en sus redes sociales y posteriormente en una conferencia de prensa que se trataba de un intento de la Federación por liberar a Gutiérrez Gutiérrez, alias “La Coneja”.“Lo que se advierte es una evidente estrategia para que AGG obtenga su libertad de forma inmediata. PGR orquesta y ejecuta estrategia para exonerar y liberar a AGG el día de mañana, con apoyo de la jurisdicción federal”, acusó el gobernador a través de un comunicado.El Gobierno del Estado de Chihuahua anunció que promoverá un amparo ante el sobreseimiento, concedido por el juez federal ante la decisión de la PGR de desistirse de la acusación contra Gutiérrez.Debido a ello, explicó el consejero jurídico Jorge Espinoza, “La Coneja” permanecerá en el Cereso estatal.Un día antes, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Chihuahua revocó la decisión de un juez de distrito, lo que significó eliminar la medida cautelar de prisión como necesaria para Gutiérrez.Con la decisión de los magistrados de Chihuahua, se abrió la posibilidad para que el imputado enfrentara el proceso en libertad. La resolución judicial de sobreseer la acusación mantiene a “La Coneja” sin proceso en su contra.La primera audiencia fue pospuesta para las 19:00 horas. La razón, de acuerdo con Jorge Espinoza, consejero jurídico, fue que no había llegado al Cereso de Aquiles Serdán, donde permanece recluido Gutiérrez, la orden del juez para el traslado del acusado al Centro de Justicia Federal de Chihuahua.Alrededor de las 16:00 horas, la Comisión Estatal de Seguridad montó un operativo a las afueras del Cereso para evitar el traslado de “La Coneja” a las instalaciones federales.El operativo fue justificado como una “amenaza de motín” por Óscar Aparicio Avendaño, titular de la dependencia.Aparicio negó que la presencia de elementos de la CES esté relacionado con la intención de evitar que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez “La Coneja”, sea trasladado al Centro de Justicia Federal, donde se celebra una audiencia innominada en la que la Procuraduría General de la República busca sobreseer la acusación en contra del priista por el desvío de 250 millones de pesos.“A las 11:00 de la mañana aproximadamente, recibimos una llamada sobre una alerta de motín y por eso estamos ahí”, dijo.A pesar de que el aviso fue por la mañana, Aparicio detalló que fue alrededor de las 16:00 horas de ayer cuando se montó el operativo. Como consecuencia del mismo, se mantienen cerrados los acceso al penal, por lo que Gutiérrez no acudió a la audiencia, aunque esta se celebra en presencia de sus abogados y de la Fiscalía General del Estado.Al impedirse el traslado de Gutiérrez, la audiencia se desarrolló sin su presencia.Detenido el 20 de diciembre del año pasado, Gutiérrez Gutiérrez fue acusado primero por un proceso de peculado agravado. El 21 de diciembre, luego de una audiencia de más de 10 horas, el juez de Control Octavio Rodríguez Gaytán determinó vincularlo a proceso por peculado agravado y fijar una pena de 6 meses por el riesgo de que pudiera sustraerse de la justicia.Acusado de operar en 2015 el desvío de 250 millones de pesos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la administración de César Duarte, Gutiérrez Gutiérrez, alias “La Coneja”, ha permanecido desde entonces en el penal de Chihuahua, sumando procesos en contra y acusaciones de peculado.Señalado además de haber recibido 4 millones de pesos a través de un contrato entre el Gobierno del Estado de Chihuahua con la empresa Jet Combustibles, de su propiedad, sin que hubiera prestado los servicios, el exsecretario de Finanzas del PRI nacional se ha quejado de fallas al debido proceso y de torturas durante su reclusión.Mientras que su defensa, encabezada por Antonio Collado ha anunciado en múltiples ocasiones el inicio de procesos en contra de las autoridades de Chihuahua por presuntas violaciones en los juicios contra el priista.Los abogados han dicho que Gutiérrez ha sido presionado para inculpar, entre otros, al actual secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y al exgobernador César Duarte.La de ayer fue una más de los varios enfrentamientos entre Chihuahua y la Federación por la custodia de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, priista acusado de desviar los recursos públicos de Chihuahua hacia su partido. (Itzel Ramírez/El Diario)Alejandro Gutiérrez Gutiérrez• Exsecretario de Finanzas del PRI nacional• Detenido el 20 de diciembre de 2017, fue acusado de operar, en 2015, el desvío de 250 millones de pesos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la administración de César Duarte• El 21 de diciembre el juez de Control Octavio Rodríguez Gaytán determinó vincularlo a proceso por peculado agravado y fijar una pena de 6 meses de prisión preventiva• Es señalado además de haber recibido 4 millones de pesos a través de un contrato entre el Gobierno del Estado de Chihuahua con la empresa Jet Combustibles, de su propiedad, sin que hubiera prestado los servicios• El exsecretario se ha quejado de fallas al debido proceso y de torturas durante su reclusión• Sus abogados han dicho que Gutiérrez ha sido presionado para inculpar, entre otros, al actual secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y al exgobernador César Duarte

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.