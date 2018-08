Acusa Corral a Peña de buscar liberación de 'La Coneja'

Chihuahua— El gobernador Javier Corral no precisó qué tipo de medida cautelar preventiva le correspondería aplicar al Estado después de que el primer Tribunal Colegiado de Distrito consideró sin efectos la prisión preventiva de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez ‘La Coneja’ por el caso de peculado de 1.7 millones de pesos que se le imputa en el ámbito local.En cuanto a la causa que refiere el presunto desvío de 250 millones de pesos, el gobernador afirmó durante su mensaje que la PGR contempla desistir bajo el argumento de que no existe suficiencia de elementos probatorios.El gobernador del estado, Javier Corral, interrumpió su agenda para emitir un posicionamiento respecto a lo ocurrido en las horas recientes en la situación de Alejandro GutiérrezCorral retomó la información que ha circulado en medios desde las primeras horas del día. Expuso que hay dos procesos en contra de Gutiérrez, pero gracias a maniobras legales de la PGR y el Poder Judicial estaría en libertad en pocas horas.Añadió que estaba programada una audiencia por la mañana, pero fue pospuesta para la tarde. Destacó que lo que está sucediendo es que el Gobierno de la República está decidido en sacar a Gutiérrez ya que es un operador del PRI que actuó en varias entidades.Añadió que incluso un juez federal ya le había dado prisión preventiva por dos años para hacer las investigaciones necesarias. Acusó directamente a Enrique Peña Nieto de ser uno de los implicados en buscar la liberación de Gutiérrez.Dijo que debido a la magnitud del delito y porque existe la posibilidad de salir del estado la presión preventiva está justificada.Recalcó que Chihuahua no ha sido reconocido como víctima a pesar de que los recursos desviados estaban en las cuentas estatales.Dijo que a pesar de que existen múltiples elementos para investigar a Gutiérrez la PGR estaría desistiéndose de actuar en su contra alegando falta de elementos probatorios.Calificó lo ocurrido como una ofensa y humillación para el pueblo de Chihuahua que queda a merced de la corrupción. Pidió al juez federal Marco Antonio Reyes Tapia, que no emita sentencia hasta que se resuelva el amparo que interpuso el Gobierno del Estado para evitar lo que calificó como maniobra ilegalAnunció que recurrirá a amparos y denuncias, así como a instancias internacionales para que la corrupción no quede impune.

