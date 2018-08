Favorece a Madero y amigos del gobernador, acusa Morena

Chihuahua— El proyecto de inversión a largo plazo para las plantas tratadoras de agua es un jugoso negocio para Gustavo Madero, senador electo por el PAN, y para los amigos del gobernador Javier Corral, acusó el partido Morena mediante su bancada de diputados locales y la dirigencia estatal.El coordinador de legisladores por ese partido, Pedro Torres, hizo parte de esos señalamientos ayer en tribuna del Congreso antes de que la mayoría aprobara ese proyecto, solicitado por el mandatario estatal la semana pasada.El diputado advirtió de las tasas de interés y del compromiso que se generan para las arcas estatales con ese plan, además de dejar en manos de un particular el manejo de esa infraestructura pública.Morena, recordó Torres, advirtió de las intenciones por privatizar el agua al aprobarse el año pasado la Ley del Agua de Chihuahua.Aseguró que en proyectos como el de las plantas tratadoras resultan siempre beneficiados amigos del gobernador en turno que buscan servirse en vez de servir.En defensa del proyecto no salió el PAN ni ningún partido aliado, sino el coordinador del Partido Verde, Alejandro Gloria, quien consiguió su reelección como diputado plurinominal para el período 2018-2021.“No debe temérsele a la inversión privada”, fue su principal argumento ante el Pleno minutos antes de que la mayoría, con los dos votos que representa el PVEM, aprobara el proyecto de Corral en la última sesión de la Legislatura actual.Mientras que en comunicado de prensa el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, aseguró que ese proyecto sólo busca beneficiar a Madero y a sus amigos para otorgarles la concesión de las plantas tratadoras de agua.Aseguró que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) tiene todos los elementos para hacerse responsable de las plantas tratadoras, “sólo se requiere la profesionalización y no se ve interés en hacerlo porque, insisto, habrá que estar muy pendiente de la licitación y ver a quiénes pertenecen esas empresas que se desea beneficiar”.

