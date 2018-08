Sigue firme Consejo de la Judicatura

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Pablo Héctor González Villalobos, aclaró que el engrose de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera la validez de los actuales consejeros de la Judicatura estatal.El miércoles, la SCJN envió al TSJ el engrose de la sentencia de la controversia constitucional 179/2017. El magistrado presidente del TSJ explicó que los resolutivos únicamente reiteran la sentencia emitida en abril pasado, donde se mandató al Congreso del Estado modificar las facultades del Consejo de la Judicatura.El engrose causó controversia, luego de que circulara una parte de la sentencia en la que se explica que el ministro José Ramón Cossío emitió un voto condicionado que, al no juntar el requerimiento (la invalidez del artículo 107 de la Constitución local), quedó sin efecto, haciendo válida la actual composición del consejo.“Únicamente el engrose explicó lo que ya sabíamos, la sentencia de la Corte sobre modificar algunas de las facultades del Consejo de la Judicatura, pero no hay ningún resolutivo sobre la composición del mismo. En ese sentido, queda igual”, aseguró González Villalobos.En el mismo sentido se pronunció Israel Trujillo, del área de Comunicación Social de la SCJN, al explicar que el engrose únicamente detalla los votos particulares de cada ministro, pero no cambia ni agrega modificaciones o resolutivos a la sentencia emitida el pasado 9 de abril.La votación de la SCJN al recurso de anticonstitucionalidad, promovido por el TSJ ante las reformas al Poder Judicial, no contó con los votos necesarios para destituir al actual Consejo de la Judicatura.En la sesión del 9 de abril, únicamente siete ministros se pronunciaron a favor de cesar a los recién nombrados consejeros, por lo que se determinó que siguieran en sus funciones.

