Chihuahua— El uso de la fuerza pública será la primera medida de apremio en contra de deudores fiscales del Estado, antes incluso de multas o embargo de bienes. Así quedó establecido en el nuevo Código Fiscal del Estado de Chihuahua, aprobado ayer en el Congreso local.El código anterior radica de los años 70 y sus medidas de apremio a deudores fiscales son multa hasta de 3 mil pesos, auxilio de la fuerza pública y arresto hasta por 15 días, sin orden alguno y establecidos en el artículo 41 de esa norma.Mientras que en la nueva legislación, a entrar en vigor cuando se publique en el Periódico Oficial del Estado, sí establece un orden de las medidas y la primera de ellas es el uso de la fuerza pública.El artículo 93 del código avalado ayer detalla esa primera medida cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, se opongan, impidan u obstaculicen el ejercicio de las autoridades fiscales. La segunda medida será imponer una multa, la tercera es el aseguramiento precautorio de bienes.En el caso del auxilio de la fuerza pública, el texto especifica que es para que las autoridades fiscales entren al domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, oficinas, locales, puestos fijos o semifijos, o en general cualquier espacio utilizado por el deudor para sus actividades.El diputado Miguel La Torre (PAN), promotor de ese nuevo código, dijo que para llegar a esas medidas de apremio pasa un proceso largo de notificaciones y oportunidades para que los deudores se acerquen a la autoridad, además aseguró que no se trata de medidas represoras contra la comunidad.“Toda ley es perfectible, vamos a ir viendo sobre la marcha lo que se pueda pulir, y lo vamos a ir viendo en la práctica con Hacienda. Pero la idea es que las personas sepan que hay más medios para notificar”, apuntó.De darse una lectura represiva dijo que no habría tal, ya que estarán vigilantes de que no existan abusos hacia la ciudadanía y dar seguimiento a las quejas que pueda generar el nuevo código.Añadió que el código actual tiene muchas fallas y no contempla medios electrónicos para poder hacer cobros de los impuestos en la entidad, que no permiten siquiera tener un proceso exitoso de notificación y por ende los de apremio. Mientras que en la nueva legislación se avanza en esa materia y se utilizan las nuevas tecnologías.Con la creación de esa nueva legislación se expidió también la Ley de Hacienda para el Estado de Chihuahua, la cual contempla todos los impuestos que deben cobrarse, establecidos aún en el Código Fiscal actual.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.