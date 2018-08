Chihuahua— El uso de popotes de plástico quedará prohibido de todos los establecimientos de servicios en el estado de Chihuahua tras reformas aprobadas ayer en el Congreso del Estado. De no acatarse la prohibición, la autoridad podrá multar económicamente, clausurar el negocio o cancelar algún permiso.Se trata de una reforma a la Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos para obligar a los establecimientos a “poner a disposición del consumidor final únicamente popotes elaborados a partir de materiales reutilizables o biodegradables; quedando prohibida la disposición de popotes plásticos”.“¿Cuánto tiempo tardas aproximadamente en consumir una bebida?, de 15 a 20 minutos tal vez, dos horas si estás en el cine disfrutando de una película, pero después de eso, el popote que utilizaste para ingerir precisamente esa bebida termina en la basura, entre cientos y miles de otros popotes consumidos que tardarán en degradarse por lo menos cien años”, dijo ayer el diputado del PVEM, Hever Quezada en sesión extraordinaria, la última de la legislatura actual.El dictamen que dio origen a la reforma aprobada se derivó a una iniciativa del propio Quezada, quien además preside la comisión que elaboró el documento para someterlo a votación ante los demás diputados.Lo cierto es que estamos tan acostumbrados a utilizar este pequeño y aparentemente insignificante instrumento, que no nos detenemos a pensar en todo el daño que ocasionamos con su consumo constante, terminando estos en rellenos sanitarios, suelo, ríos y mares, añadió.Quezada expuso que la contaminación ambiental ocasionada por popotes y plásticos en general es una realidad y su impacto negativo es importante.Citó al Foro Económico Mundial, el cual prevé que de seguir así, en el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar, por lo tanto es indispensable pensar en modificar nuestras prácticas de consumo, principalmente con este material, enfatizó en tribuna.De acuerdo con el estudio The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics provides, publicado en el año 2016 por la fundación Ellen MacArthur, la industria dedicada a la fabricación de plástico representa el 6 por ciento del consumo mundial de petróleo y el 1 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, además se pronostica un aumento del 15 por ciento de este último hacia el año 2050, refirió.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.