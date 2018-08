Reprueba el 66% de chihuahuenses a Corral

Chihuahua— El 66.4 por ciento de los chihuahuenses desaprueba el desempeño de Javier Corral Jurado, según la octava encuesta “Así van los 32 gobernadores”, publicada esta semana por la revista 32, y en la cual es latente la percepción entre la población encuestada sobre la falta de mejoría en los rubros de seguridad, salud y corrupción.De igual manera, el 74.5 por ciento de los encuestados refiere que el mandatario estatal les inspira “poca o nula confianza” y sólo el 25.5 dice profesar “confianza o total confianza” en el gobernante.“Así van los 32 gobernadores” es un ejercicio que inició en junio de 2017, con el objetivo de dar a conocer la aprobación de los gobernadores ante la ciudadanía.En su penúltima edición, el 22 de mayo —previo a las campañas y los comicios— la evaluación situó a Corral en los últimos escaños, destacando que el 93.6 por ciento consideraba que no había cumplido con sus compromisos de campaña.Esta semana, la Revista 32 presentó los resultados de la más reciente evaluación de percepción y aprobación de los gobernadores, basada en un ejercicio de encuesta realizado por la casa Arias Consultores, a través de redes sociales a cinco mil 846 personas, del 20 al 23 del mes en curso con un intervalo de confianza del 95 por ciento y un margen de error de +/- 1.28 por ciento.En el caso de Chihuahua, Javier Corral logra remontar a una mejor posición al pasar del penúltimo lugar en mayo, al sitio número 13 de los peores evaluados. Sin embargo, mantiene bajos resultados en los mismos rubros en los que con anterioridad ya ha sido desaprobado.En contraste, los primeros cinco gobernadores mejor evaluados, se mantienen desde el mes de abril: Miguel Márquez Márquez, de Guanajuato; Rolando Zapata Bello, de Yucatán y, Francisco J. G. Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, situados ahora en el primero, tercero y quinto lugar respectivamente. El gobernante con peor resultado es Arturo Núñez Jiménez, de Tabasco.Para el caso de Chihuahua, a la pregunta: ¿Ha disminuido la corrupción?, la última encuesta revela que el 75.3 considera que no, el 18.2 que sí y el 6.4 refiere no saberlo.En cuanto a mejora de la seguridad, 87.9 expresa que no, un 3.3 lo desconoce y sólo el 8.8 por ciento la percibe.“¿Han mejorado los servicios de salud?” Plantea también un alto número de chihuahuenses que no lo consideran, esto es, 83.5 por ciento, mientras el 13.5 considera que sí.“Así van los 32 gobernadores”, cuestiona también si los ciudadanos observan cambios favorables en la entrega de apoyos a personas de escasos recursos económicos. En dicho rubro, en el estado los resultados son: No, 71.5; no lo sé, 12.4 y sí, 16.1 por ciento.Se analiza además la confianza de empresarios para la inversión, en lo cual Chihuahua sólo goza de 26.4 por ciento, mientras que en Querétaro –que ocupa el primer lugar en esa materia– el nivel de aceptación es del 57.3 por ciento.Otro concepto evaluado es si ha mejorado el turismo en la entidad. Los mejores resultados los obtuvo Sinaloa, a cargo de Quirino Ordaz Coppel, con una respuesta positiva del orden del 69.9 por ciento, mientras que en Chihuahua ese mismo indicador para Javier Corral sólo registró el 20 por ciento.La encuesta, apunta la Revista 32, constituye una evaluación capitalizable para los gobernantes que quieren mejorar su imagen ante sus gobernados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.