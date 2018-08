Chihuahua— Los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desecharon ayer el recurso de impugnación que presentó el gobernador Javier Corral Jurado para que la causa penal federal 24/2018, por el presunto desvío de 250 millones de pesos en contra del exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, regresará a los tribunales del estado de Chihuahua.El abogado del político y empresario priista, Javier López, explicó a El Diario que sin embargo existe una segunda causa penal (4094/2017) instruida en los tribunales locales en contra de su representado, por el presunto desvío de 1.7 millones de pesos a favor de la empresa “Jet Combustibles S.A. De C.V.” en la anterior administración y donde aparece el nombre del hijo de éste, Alejandro Gutiérrez Gómez.Por esa razón “La Coneja” permanecerá recluido en el Cereso número Uno del municipio de Aquiles Serdán y no podrá ser trasladado a la ciudad de México, “aunque de manera injusta”, señaló.La Primera Sala de la SCJN apoyó en la sesión de ayer la propuesta del ministro Jorge Pardo Rebolledo quien planteó desechar por “notoriamente improcedente” la impugnación que hizo el gobernador Corral.El abogado López declaró que la Corte les dio la razón en torno a que esa causa penal se dirima en las instancias federales, sin embargo por la otra judicializada en los tribunales locales, respecto a los 1.7 millones de pesos, impide que su representado sea trasladado a la capital del país para ser procesado físicamente junto con los coacusados Enrique Antonio Tarín y Gerardo Villegas.Previamente los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, resolvieron este mes que no había motivos para que un juez federal acumulara el proceso penal en contra del exsecretario general adjunto del CEN del PRI, por el presunto desvío de un millón 700 mil pesos, recursos públicos que no se justificaron en su aplicación y no se encontró evidencia en la administración del exgobernador César Duarte Jáquez.

