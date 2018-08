Ejidatarios de Guazapares que desde hace dos semanas mantienen un bloqueo a las instalaciones de la mina de Palmarejo, denunciaron ayer que dos de los líderes de la manifestación fueron víctimas de un “levantón” por parte de supuestos policías estatales.“Llegaron echando balazos, no se identificaron ni presentaron una orden de aprehensión en contra de los dos hombres pero traían uniformes y andaban en las unidades de la Policía Estatal, a las cuales los subieron y se los llevaron pero no sabemos dónde están”.De acuerdo con los testimonios de quienes presenciaron el evento, los hechos se suscitaron alrededor de las nueve de la mañana, cuando un grupo de hombres armados arribó al lugar del bloqueo, detonando armas de fuego para amedrentar a quienes permanecen en el camino de acceso, desde hace casi 15 días.“No estamos seguros de que hayan sido policías. Suponemos que eran policías por su vestimenta y las unidades, y porque acudimos a la representación de la Fiscalía en Témoris y ellos dicen que sí eran ministeriales los que se llevaron a nuestros compañeros, pero que aquí no saben nada de eso.“Llegaron tirando balazos para que la gente no se acercara y de inmediato detuvieron a las dos personas, diciéndoles que no estaban detenidos sino que los iban a llevar a Témoris a reunirse con los representantes de la mina. No traían orden de aprehensión ni nada y cuando se les preguntó por eso, de manera grosera y altisonante respondieron que no estaban obligados a mostrar ningún papel para llevárselos”.Los manifestantes refirieron que el pasado miércoles se llevó a cabo una reunión entre ejidatarios y representantes de la mina “Coeur Mexicana S.A. de C.V.” sin resultado alguno, ya que se negaron rotundamente a negociar con los quejosos.“El miércoles estuvieron en la reunión, dos representantes de Gobernación, Arturo Moreno y José Luis Villalpando. Ellos apoyaron la postura de los ejidatarios pero no han vuelto y los representantes de la empresa están muy cerrados, así que ahora no sabemos qué pasa. El bloqueo ha sido pacífico, nadie está armado, hay mujeres y niños. No entendemos qué es lo que está sucediendo, lo que sí sabemos es que son represalias por la inconformidad de la gente”.Narraron que los presuntos policías “les cayeron de sorpresa” en el lugar, llevándose a los dos hombres de inmediato., por lo que no hubo tiempo ni siquiera para dar aviso a la familia de éstos.“Fue un levantón. No sabemos nada porque no nos quisieron dar información. Sólo nos dijeron que los iban a llevar a la Fiscalía y no hemos podido hablar con ellos. Es obvio que los tienen incomunicados. Es casi como un secuestro”, denunciaron.A pesar de lo ocurrido, dijeron que el bloqueo continuará y ahora será completo, ya que anteriormente solamente detenían el material “muerto” como cemento, tubos y mallas, dejando pasar oxígeno, explosivos, alimentos y personal.“El bloqueo continúa. Vamos a seguir aquí hasta que los regresen. Ahora sí, no vamos a dejar pasar nada. Sí hay temor porque ya vimos que están tomando represalias pero vamos a seguir firmes”, aseguraron.Ante la denuncia, El Diario buscó la versión oficial de la Fiscalía General del Estado a través de la oficina de comunicación social, sin obtener respuesta.