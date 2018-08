Ciudad Juárez— El Gobierno del Estado puede monitorear a los cerca de 900 mil vehículos particulares a nivel estatal que cuentan con el chip del Registro Público Vehicular (Repuve), dio a conocer Jorge Nieves, jefe del Departamento del Repuve.Dicho chip, mediante aparatos de radiofrecuencias instalados en vialidades y carreteras, puede ofrecer los patrones de comportamiento de sus portadores por lo que Hernán Ortiz, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública, mencionó que debería ser preocupante para los ciudadanos debido a que “no hay manera de que el Gobierno pueda asegurar que dicha información será reservada”.“Habría que preguntarle a los propietarios de los autos si confían que el Gobierno va a reservar esa información. Es decir, si esperan que los que tengan acceso a toda esta información de seguridad son personas de toda confianza. Ojalá no vayan a ser corruptos dispuestos a vender toda esa información al mejor postor”, mencionó Ortiz.“Se parece a la novela de 1984 de Orwell, donde el Gobierno vigila todos los movimientos de todas las personas. Esa novela pareciera que se está reproduciendo ahora, si pueden detectar incluso tus movimientos”, agregó.A su vez, Nieves dijo que la información del chip, que se coloca como una calcomanía azul en el vidrio delantero del auto, es únicamente utilizada en situaciones donde los autos se han visto involucrados en algún delito relevante. Asimismo, fue cuestionado sobre cuántos aparatos de radiofrecuencia que detectan los chips se tienen en las calles de esta frontera.“Eso no podemos comentarlo porque es confidencial la cantidad y dónde se encuentran ubicados. Se usan para sistemas de inteligencia. No se pueden dar las ubicaciones. (¿Se califica como un tipo de espionaje a la ciudadanía?) No, lo único que lee son los lugares por donde ha pasado la persona”, declaró el funcionario.El mismo, dio a conocer que dicho sistema es monitoreado por el C4. “En el momento en que el sistema lanza una alerta, ya los policías pueden comenzar con la actuación. Cualquier operador del C4 cuenta con las evaluaciones de control y confianza más altas. Son personal de seguridad pública. Ahora, no es una tecnología nueva. Esta se implementa en todo el país”, declaró.Asimismo, Carlos Ortiz, titular interino de Recaudación de Rentas, dependencia que expide el trámite del Repuve, negó que la información pudiera utilizarse para algún tipo de espionaje.“Esa información no se utiliza nomás que en aquellos casos que dicho vehículo (portador del chip) pudiera estar relacionado con algún tipo de delito. No quiere decir que esté la información abierta a todo el público. Solamente si ese vehículo lo podamos detectar en caso de un delito. Entonces ahí entramos a la base de datos y se revisa en un momento dado por las áreas de seguridad correspondientes”, comentó Ortiz.

