Ciudad Juárez— El elevado número de mujeres víctimas de diversos delitos en el estado mantiene en permanente alerta a las organizaciones no gubernamentales a favor de los derechos de la mujer, ya que el delito que más persiste es el de la violencia familiar, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).“El registro de 60 mil 950 víctimas es muy alarmante y podemos plantear, basadas en los análisis que hemos realizado con la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), que sólo durante el 2017 en la Zona Norte se abrieron 24 mil 441 carpetas de investigación por este delito”, precisó Cecilia Espinosa, integrante de la Red Mesa de Mujeres.El grave problema, planteó, es que únicamente el ocho por ciento de esas carpetas de investigación llegó hasta una sentencia, por lo que el índice de impunidad es del 92 por ciento.Es decir, en la Zona Norte cada uno de los 16 agentes del Ministerio Público de la FEM tiene a su cargo mil 527 carpetas de investigación y cada agente investigador tiene 3 mil 491 expedientes, por lo que es necesario un aumento del presupuesto.Según la estimación que hizo la Red Mesa de Mujeres, la FEM debería operar con un presupuesto de 43 millones 807 mil 328 pesos, sin embargo, el Gobierno estatal autorizó para para la Fiscalía Especializada de la Mujer sólo 19 millones 65 mil 506 pesos, una cantidad muy similar a la que recibió la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado (CEAVE) este año.“Sin embargo, la CEAVE no investiga”, precisó Espinoza.“Por cada 100 carpetas de investigación, sólo ocho llegan a proceso judicial con sentencia y 92 se quedan en investigación inicial y frente a ello nos ha llevado a realizar el planteamiento serio de que se requiere hacer un diagnóstico de las instancias como el Centro de Justicia para la Mujer, el Instituto Chihuahuense para la Mujer, para conocer cómo es la atención a las víctimas del delito no sólo a través de la CEAVE dijo Espinoza.El fiscal César Augusto Peniche dijo que en Chihuahua se tiene un registro de 60 mil 950 víctimas, de las cuales el 72 por ciento son mujeres y muy pocas han sido beneficiadas con los apoyos que esta comisión debe ofrecer por ley.Ivonne Mendoza, directora de CEDIMAC dijo que la CEAVE tiene que hacer una campaña pública de información para que las víctimas del delito conozcan que tienen derechos y que hay prestaciones que el Gobierno del Estado debe proveerles como víctimas del delito, lo que la gran mayoría desconoce.Y urgió además a destrabar los procesos burocráticos que son muy tardados.CEDIMAC acompaña a una familia que está en el registro de víctimas desde el 201 5 y hasta el momento no se le ha otorgado ninguna prestación, como ocurre con las familias de la masacre de Villas de Salvárcar.60,950 víctimas24,441 carpetas de investigación por violencia intrafamiliar en 20178% de esas carpetas de investigación llegó hasta una sentencia92% el índice de impunidad1,527 carpetas de investigación a cargo de cada uno de los 16 agentes del Ministerio Público de la FEM3,491 expedientes tiene a su cargo cada agente investigador

