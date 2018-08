Los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia se preparan para ser una oposición amplia frente al PAN, aseguró Miguel Ángel Colunga, quien el martes fue elegido como el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado.“El tema de elegir al coordinador de los diputados de Morena por consenso responde a que seremos una oposición bien planteada, que sea ordenada, responsable pero también crítica en asuntos que contravengan el interés común y las causas ciudadanas”, apuntó el morenista.Previo a la toma de protesta del 1 de septiembre, los diputados electos de Morena, el PT y el PES han mantenido sendas reuniones para definir su agenda. Aseguran que mantendrán la alianza que suscribieron por escrito, para concretar las propuestas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.Entre los tres partidos alcanzan una representación de 14 diputados en la máxima tribuna del Estado, que no les alcanza para sacar adelante modificaciones constitucionales o nombramientos. Por una parte, Morena logró obtener cinco diputaciones por la vía de mayoría relativa más otros tres por la representación proporcional; mientras que el PES tendrá cuatro escaños y el PT dos.“El gobernador Javier Corral Jurado debe aprender a negociar con la oposición en los temas de controversia. Nadie está en contra de él o de sus proyectos, si estos son para el beneficio de Chihuahua”, apuntó ayer el legislador electo.En su primer posicionamiento como líder de la fracción parlamentaria del partido López Obrador, Colunga criticó a Corral por la propuesta para acceder a 950 millones de pesos, con una inversión hasta de 20 años, para la rehabilitación de las plantas tratadoras en Chihuahua.“Estamos a favor de la inversión en la infraestructura hidráulica para la ciudad de Chihuahua y cualquier parte del estado, lamentamos que no se hayan tomado decisiones presupuestales correctas durante los últimos dos años y ahora el Gobierno no tenga dinero, pero a partir del 1 de septiembre vamos a estar muy al pendiente de que se hagan las cosas bien”, acotó.El futuro legislador dijo que son respetuosos de las decisiones que están a cargo de la actual legislatura, pero también anotó que revisarán ese tema al entrar en funciones.Juntos pero no revueltos: PESAunque asegura que van a respetar la alianza con los partidos de izquierda el PT y Morena, el dirigente estatal del PES, Edilberto Royval Sosa dijo que está primero su ideología conservadora.“Vamos a ir con nuestra bancada, estamos comprometidos a sacar adelante la agenda de AMLO, pero también vamos a luchar por nuestra ideología”, subrayó en el tema de asuntos que probablemente se toquen en la siguiente legislatura, como el de la aprobación del aborto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.