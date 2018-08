Consejos de la Judicatura, caros e ineficientes

Chihuahua— Los consejos de la Judicatura son organismos burocráticos costosos, que representan una carga para las finanzas públicas y han resultado ser poco eficientes, señaló el doctor en Derecho Luis de León Armenta, quien destacó que se trata de un modelo que México ha copiado del extranjero en el que, sin embargo, no hubo un estudio claro para medir su utilidad.Dijo que esto es derivado de la “brillantez” de los legisladores que buscaban despresurizar la carga del Poder Judicial y en una incongruencia legislativa hicieron al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también presidente del Consejo de la Judicatura, misma situación que se replica en las entidades federativas, donde los presidentes de Tribunales de Justicia, también integran la Judicatura local.En este sentido apuntó que la creación de estos organismos es un despropósito y se podría repetir la misma situación en caso de que se apruebe la creación de un tribunal constitucional, tal como lo propone el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.“Primero que nada constituye, desde mi humilde punto de vista, un error, porque vendrá a incrementar la burocracia como ya ocurrió al implementar los consejos de la Judicatura. Segundo, es una mala copia del exterior; si allá dicen que funcionó, aquí no va a funcionar”.De León Armenta acotó que lo que se tendría que hacer en México y sus entidades es “perfeccionar el Poder Judicial federal, así como los poderes judiciales de los estados, darles independencia, autonomía y plena jurisdicción, además de preparar a los jueces y magistrados”.Para el doctor en Derecho es importante ser cuidadoso en los cambios que se pretenden hacer en este sentido y enfocarse en la creación de juzgadores integrales, así como en la funcionalidad que tienen en México.Refirió que el sistema político electoral en el país es deficiente y fuera de orden, que no tiene candados, lo que a su criterio ha permitido que “los delincuentes sean conductores de la sociedad, asimismo, que personas sin experiencia en materia jurisdiccional sean ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quienes carecen de experiencia en procuración de justicia sean fiscales y procuradores”.

