Justifican PAN y Morena gasto de diputados de 41 mdp

Líderes del PAN y Morena justificaron los gastos de los diputados de la actual legislatura por 41 millones de pesos en comidas en restaurantes caros, autos particulares y hasta dulces y palomitas.“El problema no son las cantidades como tal sino cómo se gastan, y sí en eso hay que poner orden, pues habrá que poner orden, y si se ajusta a lo que está establecido, no le veo mayor problema”, dijo Fernando Álvarez Monge, presidente del comité directivo estatal de Acción Nacional.El informe de gastos que aparece en la página oficial del Congreso del Estado indica en uno de los casos que la diputada Maribel Hernández facturó 3 mil 300 pesos el 16 de mayo por una comida en La Calesa, mientras que el 28 de mayo pagó más de 4 mil pesos en un restaurant de Juárez y el 31 de mayo casi 3 mil pesos en otro establecimiento de Parral.Sobre esos gastos, Álvarez Monge dijo que hay qué ver a quiénes invitó. “Ella tiene la comisión de economía, a veces viene gente de México y hay que invitarlos a comer, a veces se ponen esas partidas para tener una atención con esas personas, la verdad es que no sabemos”, mencionó el líder panista.De acuerdo con información en el apartado denominado “Facturas de apoyos distritales de diputadas y diputados de la LXV Legislatura”, los representantes populares recibieron por dos años 53 mil pesos mensuales en el rubro de “apoyos”, lo que multiplicado por 33 significa más de 41 millones de pesos.Adriana Fuentes es la diputada que presenta los consumos más altos en restaurantes que van desde 2 mil hasta casi 14 mil pesos en establecimientos tanto de esta ciudad como de la capital del país.De Morena, la diputada Leticia Ortega tiene gastos tan sólo en una comida por más de 10 mil pesos.“Hay que ver, hay diferentes partidas asignadas a diputados, para cosas personales y la posición institucional y de gestoría que ellos tienen… desconozco en qué versa el estudio y si se ajusta a las partidas que hay ahí, pero hay partidas para todo tipo de casos y gastos, habrá que ver si están ajustados y si es de disposición propia personal”, comentó el panista.Aunque consideró que ante la opinión pública son un insulto, el presidente estatal de Morena, Martín Chaparro, dijo que los gastos son muy caros a menos de que sean comidas a las que los diputados invitan a mucha gente.“Me pasa cuando convoco a ruedas de prensa y van muchos medios de comunicación”, dijo. “El día que se hace un congreso o una reunión de consejo estatal, se contrata un servicio de comida para 90 gentes. No estoy justificándola pero sí estoy viendo que hay gastos que sí se hacen y las facturas no te desglosan”, dijo.“Nosotros que desde luego que vamos a seguir la línea nacional, pero así como están las finanzas está canijo en que se gasten en cosas tan suntuosas”, añadió.En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chihuahua, Carlos Fierro, recriminó el gasto desmedido de los diputados y consideró que es un robo, o en el mejor de los casos, mal uso de los recursos y por ello debieran ser sancionados.Recalcó que si bien no significa que todo el recurso se haya malgastado, sí existe una cantidad en un concepto no justificado para su trabajo y se debe castigar al igual que a los funcionarios que desvían fondos públicos.“Los diputados tienen una gran responsabilidad ante quienes representan y no fueron elegidos para que dispongan de los presupuestos para comprar dulces o licor”.“El objetivo no es que les quiten los fondos a los congresistas, pero no se les puede permitir que lo usen para sus gastos personales, ya que cada uno tiene un sueldo que está muy por encima de lo que gana el grueso de los trabajadores”, subrayó.Así mismo, para el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chihuahua, Federico Baeza, el Estado no puede seguir como el único cuyo Congreso no tiene un órgano de control fiscal.Añadió que el organismo como representante de los empresarios, ha insistido en que el Gobierno del Estado tiene que ser cada vez más transparente y responsable en sus gastos.Baeza Mares destacó que los diputados deben limitarse a tener su sueldo y una pequeña cantidad para gastos a justificar.“Mientras otros estados han avanzado en tener órganos de control, en Chihuahua existe un rezago que afecta a la sociedad y permite que se cometan gastos innecesarios, con dinero que proviene de los impuestos de los ciudadanos”, enfatizó el empresario.En tanto, el diputado electo de Morena, Miguel Colunga, criticó que los legisladores que están por terminar su período en el Congreso del Estado hayan ejercido de manera discrecional 41.9 millones de pesos. Indicó que como parte de la fracción de Morena propondrá mejores controles en los gastos de los diputados, ya que el objetivo debe ser que cada centavo esté justificado.El próximo integrante del Congreso Estatal comentó que los legisladores tienen acceso a un fondo que debe ser utilizado solamente para sus funciones de apoyo a la población y nunca debe verse como su “caja personal” para gastar en sus gustos.