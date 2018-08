Sin definir, coordinadores de bancadas en Congreso

A menos de una semana de que tomen protesta en el Congreso estatal, los partidos con mayor representación legislativa no han designado a sus coordinadores de bancadas, a espera de que los tribunales electorales resuelvan las impugnaciones a la repartición de plurinominales.Dos de ellos, el PRI y el PAN, que tendrán cuatro y 11 diputados locales en la siguiente legislatura, perfilan a sus dirigentes estatales que obtuvieron un escaño por la vía de representación proporcional, como sus líderes parlamentarios; en tanto que Morena ha optado por detener la decisión.Fernando Álvarez Monge, actual dirigente estatal de Acción Nacional, admitió que es una posibilidad que sea quien coordine la bancada.“Es una posibilidad, pero habrá que ver qué pasa en la interlocución”, dijo. Indicó que la coordinación del grupo de once diputados panistas se definirá en una plática, una vez que los tribunales definan la repartición de legisladores por la vía de la representación proporcional.De las tres posiciones por esa vía que obtuvo de parte del Instituto Estatal Electoral (IEE), el PAN está buscando rescatar una más, mencionó el líder panista.En el caso del Partido Revolucionario Institucional, solamente el diputado Jesús Velázquez ha levantado la mano para coordinar al grupo de cuatro diputados priistas, dijo Omar Bazán, presidente del comité estatal del tricolor.Sin embargo, no descartó que hay la posibilidad de que sea él quien coordine. “No estoy impedido, pero eso sólo los diputados lo definirán; yo lo que busco es un coordinador coordinado con el partido”, comentó.Expuso que tampoco han llegado a una definición, porque impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución del IEE, con la que buscan por lo menos otros dos “pluris”.En el caso de Morena hay dos que han pedido dirigir al equipo de 13 legisladores, de acuerdo con fuentes del partido.Ellos son Benjamín Carrera, diputado electo por el distrito 05, y Gustavo de la Rosa Hickerson, del 07.Martín Chaparro, dirigente del partido en el estado, dijo que tampoco se han reunido para ver el tema de la coordinación de la bancada, aunque prevé que eso pueda concretarse esta semana, la última para que los juzgados locales y federales resuelvan los juicios de inconformidad.Los diputados que formarán parte de la próxima legislatura tomarán protesta el próximo 1 de septiembre. Un día antes deberán quedar resueltas todas las impugnaciones, según los tribunales.

