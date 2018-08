Ofrecen vivienda y trabajo a inmigrantes

Chihuahua— La empresa Zodiac Aerospace ofreció ayer alojamiento en casas amuebladas por un mes, despensa y un salario de mil 800 pesos a la semana a indocumentados y deportados, para que se integren a su plantilla laboral a partir de la siguiente semana, según candidatos que respondieron ayer a la convocatoria de la empresa.Esa propuesta laboral no pudo ser confirmada por El Diario, dado que los encargados de Recursos Humanos que realizaron las entrevistas laborales, indicaron que posteriormente se darían detalles del reclutamiento de inmigrantes, adultos mayores y discapacitados que se realiza en el Servicio Estatal de Empleo.Para no interferir en el proceso de contratación, los aspirantes a laborar en Zodiac, accedieron a una entrevista pero con la reserva de sus nombres.Un trabajador que se dijo deportado hace unos días de Houston, Texas, donde tenía cinco años laborando en una planta automotriz, señaló que es muy buena la oferta de la empresa Zodiac Aroespace para los inmigrantes y deportados se queden a trabajar aquí.Subrayó que no todas las maquiladoras ofrecen hospedaje a sus empleados, por lo que vio muy bien que la empresa le haya ofrecido ese apoyo, ya que no tiene donde hospedarse.Aseguró que en días pasados fue deportado de Houston, Texas donde trabajada en una empresa de automotriz, donde se ocupaba en el área de pintura.El trabajador narró que fue arrestado junto con otras personas en su área de trabajo, hasta donde llegaron elementos de Migración.Al contrario de lo que se dice, fueron bien tratados por las autoridades norteamericanas, cosa que no pasó cuando fue entregado a las autoridades mexicanas.Dijo que fue deportado por Tijuana, Baja California y ahí las autoridades lo despojaron de todo: celulares, tarjetas y hasta sus papeles de identidad, por lo que la corrupción la empezó a enfrentar en México.Aseguró que los elementos de Migración en este país lo amenazaron para que no interpusiera una denuncia ante Derechos Humanos y luego lo enviaron a Chihuahua.Señaló que durante sus trabajo en Estados Unidos compartió con colombianos, americanos, canadienses y de oras naciones y siempre se tuvo buen trato.En torno a la posibilidad de trabajo en Chihuahua, dijo que prefiere quedarse en la ciudad y laborar en Zodiac Aerospace, que regresar a Chiapas.Dijo que de acuerdo con los entrevistadores la firma les ofreció hospedaje en una casa habitación amueblada y equipada, durante un mes, en tanto se estabilizan económicamente.La vivienda se ofrece para dos personas solteras, los cuales tienen su propias habitaciones y cada quien tendría que hacer sus alimentos.Además recibirán un salario promedio de mil 800 pesos a la semana y bonos de despensa, entre otros apoyos.La empresa evaluará su solicitud y le daría respuesta esta misma semana, con la promesa de empezar a trabajar el próximo lunes.

