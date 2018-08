Chihuahua, Chih– Gema Guadalupe Chávez Durán, Gabriela Soraya Márquez Blanco, Karla Esmeralda Reyes Orozco, son las tres aspirantes a convertirse en fiscal anticorrupción en Chihuahua, luego de darse a conocer la terna final, cuya elección estará a cargo del Congreso del Estado, que deberá nombrar a quien cuente con al menos 22 votos que representan las dos terceras partes de los legisladores, sin que hasta el momento se defina la fecha en que se podría realizar la votación.Las tres cuentan con un amplio currículum en la función pública, en donde han desempeñado diversos cargos y cuenta con especializaciones, maestrías y doctorados que les brindan la preparación necesaria para ocupar un cargo de este tipo., es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), cuenta con una maestría en Litigación Oral por parte del California Western School of Law de San Diego, California en donde obtuvo la mención “Summa Cum Laude”; además de cursar un doctorado en Derecho Penal y Constitucional en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal y se encuentra en proceso de titulación.En cuanto a su experiencia laboral, indica que entre los años 2003 y 2010, se desempeño como agente del ministerio público en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en diversas áreas tanto en el sistema tradicional, como en el nuevo modelo penal acusatorio.Entre el 2010 y 2016, se desempeñó como consultora en el área de Reforma de Seguridad y Justicia para el USAID México (Agency for International Development); desde el 2016 y hasta la fecha, se desempeña como Agente del Ministerio Público Investigador en la Subprocuraduría especializada en combate a la corrupción, de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León., es licenciada en Derecho egresada de la Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), cuenta con las maestrías en; Criminalística Ministerial por la UACH; Derechos Humanos también por la UACH y actualmente cursa la maestría en juicio de amparo en la Universidad de Durango campus Chihuahua.Desde 1998 ingresó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), actualmente Fiscalía General del Estado (FGE), en donde ha desempeñado diversos cargos como agente del ministerio público, ha sido coordinadora adscrita a la Unidad Especial de Investigación de delitos contra la vida por razones de género.Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de delitos contra la libertad y seguridad sexual y contra la familia del Nuevo Sistema de Justicia Penal. (Asistiendo a diez juicios Orales) ; Agente del Ministerio Público Coordinadora de la unidad de Investigación de delitos contra la libertad y seguridad sexual y contra la familia. (CEJUM) ; Agente del Ministerio Público adscrita a la unidad de investigación de delitos contra la vida. (Asistiendo a quince juicios orales)Así como coordinadora de la unidad de investigación de personas ausentes y/o extraviadas y actualmente agente del Ministerio Público Coordinadora de Distrito Zona Centro., es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), con titulación automática por promedio, cuenta con la maestría en Derecho Corporativo y Empresarial cursada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Chihuahua y es doctora en Derecho por parte del Instituto Internacional del Derecho y del Estado (IIDE9.Entre 2001 y 2003 trabajó en el despacho jurídico Reyes y Asociados, además de ser representante legal de sociedad bancarias y comerciales, en 2003 ingresó al Poder Judicial del Estado en el Distrito Morelos con sede en la ciudad de Chihuahua, fue titular del Juzgado Octavo Civil y Magistrada de la Segunda Sala Civil y de los Contencioso y Administrativo y Fiscal.Fue secretaría proyectista adscrita a la Cuarta Sala Civil; juez comisionada del Juzgado Séptimo Civil; secretaria judicial asignada a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Estatal; y actualmente es secretaria proyectista de la Cuarta Sala Civil.Ellas son las tres aspirantes a convertirse en la primer fiscal anticorrupción de Chihuahua, su nombramiento será votado en el Congreso del Estado, pero aún no se tiene una fecha para que se dé, pues a la actual legislatura le resta una semana y se tendría que convocar a un periodo extraordinario de sesiones para que se dé, de lo contrario la votación pasaría a la próxima legislatura que entra en funciones a partir del primero de septiembre.

