Gastan diputados más de 41 mdp, hasta en dulces

Chihuahua— En dos años de labor legislativa, los 33 diputados locales gastaron 41 millones 976 mil pesos por concepto de apoyo distrital y de gestoría que justificaron con facturas de restaurantes de hasta 13 mil pesos, servicios de mantenimiento de autos particulares e incluso dulces y palomitas.De acuerdo con información publicada en la página oficial del Congreso del Estado, en el apartado denominado “Facturas de apoyos distritales de diputadas y diputados de la LXV Legislatura” los representantes populares que concluyen sus actividades en los próximos días recibieron 53 mil pesos mensuales cada uno tan sólo en el rubro de “apoyos”, lo que multiplicado por 33 significa un millón 749 mil pesos, y que en dos años sumó más de 41 millones.Los diputados no están obligados a comprobar la aplicación de esos recursos, sólo a entregar un “reporte” del destino de los mismos.En el documento “Proceso de asignación y entrega de recursos a cada diputado o a los Grupos Legislativos” se establece que cada diputado tiene una asignación mensual de 25 mil pesos para apoyos distritales y 28 mil más para gestorías que se pagan los primeros 10 días de cada mes, con independencia de los 75 mil pesos que se asignan a cada legislador por fracción.Según la publicación oficial Adriana Fuentes es la diputada que presenta los consumos más altos en restaurantes que van desde 2 mil hasta casi 14 mil pesos en establecimientos tanto de esta ciudad como de la capital del país.Crystal Tovar reporta facturas de gasolina por 30 y 35 mil pesos, mientras que Leticia Ortega tiene gastos tan sólo en una comida por más de 10 mil pesos. Liliana Ibarra es de las más opacas, con una sola factura presentada de 28 mil 500 pesos por concepto de un banquete realizado el 26 de noviembre en el hotel Fiesta Inn.Maribel Hernández facturó 3 mil 300 pesos el 16 de mayo en La Calesa, el 28 de mayo más de 4 mil pesos en un restaurant de Juárez y el 31 de mayo casi 3 mil pesos en otro establecimiento de Parral.Nadia Siqueiros facturó 16 mil pesos de gasolina en un solo día en Chihuahua, pero también reportó gastos de idas al cine acompañados de palomitas con mantequilla y caramelo.Sus gastos de representación se extendieron hasta Oaxaca ya que del 20 al 24 de abril derrochó 20 mil 470 pesos en un hotel de Huatulco, aunque antes de eso, el 5 de abril, se comió un helado esquimal y un dulce nucita de la farmacia Guadalajara, más una comida de 8 mil pesos.Rocío Sáenz facturó a finales de junio nuggets de pollo, tripa y pescuezo de res.Alejandro Gloria reportó casi 8 mil pesos en una comida en La Mansión, así como la compra de un tequila Hornitos. Javier García facturó burritos por 113 pesos. Citlálic Portillo pagó 7 mil 830 pesos a una agencia de publicidad y reportó 3 mil pesos de renta de una oficina de enlace.Karina Velázquez no solo le fue fiel al restaurante Moreira de Parral con una decena de facturas por concepto de alimentos, sino que pagó 7 mil pesos a un salón de eventos en esa ciudad.Además compró una sandwichera, una calculadora, un plato giratorio y hasta un machacador en una tienda Walmart de la Ciudad de México. También reportó alrededor de 8 mil pesos por pago de publicidad a El Sol de Parral así como gastos en hoteles de Aguascalientes y Juárez y diversos restaurantes de Chihuahua.Javier Malaxiechavarría mostró que Pizzería Los Arcos es su sitio favorito para comer, mientras que Isela Torres facturó tortillas, arracheras y diversos cortes de carne.María Antonieta Mendoza reportó 4 mil 500 pesos por una comida en La Casona; René Frías se gastó 6 mil 600 pesos en un restaurante de Guerrero y Miguel Latorre 8 mil 389 en un hotel de la Ciudad de México. Blanca Gámez, según la publicación, compró 300 cobijas, 916 bolsas de dulces y 350 despensasTodo lo anterior son gastos reportados únicamente durante el 2017, ya que lo correspondiente al 2018 no aparece.En septiembre de 2017, la Secretaría de Administración del Congreso informó que a través de las diversas fracciones parlamentarias los diputados se repartían cada mes 2 millones 475 mil pesos y no están obligados a comprobar su aplicación, sólo a entregar un “reporte” del destino de los recursos.De esta forma, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional recibía un millón 200 mil pesos, el del Partido Revolucionario Institucional 375 mil pesos y Nueva Alianza 225 mil.A las manos del Partido del Trabajo llegaban 150 mil, el Verde Ecologista 150 mil, Morena 150 mil, representación del Partido Encuentro Social, Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática 75 mil pesos.El citado recurso es entregado por parte de la Secretaría de Administración en cheque a nombre de cada coordinador y la ejecución y justificación del gasto es responsabilidad de cada grupo parlamentario, según consta en el documento denominado “Proceso de asignación y entrega de recursos a cada diputado o a los grupos legislativos”, publicado en el portal de Transparencia del propio Congreso.Según la citada secretaría, cada grupo parlamentario puede hacer lo que quiera con la partida asignada y entregar un reporte diciendo si lo utilizaron en servicios personales, casas de enlace, copias, papelería, etcétera.De acuerdo con el portal de transparencia del Congreso, la referida asignación mensual autorizada en Acta de Comité de Administración LXV/06/2017 es adicional a la dieta, compensaciones y bonos que perciben los legisladores en lo individual y es otorgada los primeros días de cada mes de acuerdo con el número de diputados integrantes de cada grupo.En 2017, a través de las fracciones parlamentarias, los diputados se repartían cada mes 2 millones 475 mil pesos sin estar obligados a comprobar suaplicación1.2 mdp para el PAN375 mil para el PRI150 mil al PT150 mil para Morena75 mil Movimiento Ciudadano225 mil Nueva Alianza150 mil al Verde Ecologista75 mil Representación del PES75 mil PRDGastos reportados durante el 2017 ya que lo correspondiente al 2018 no apareceAdriana Fuentes• Presenta altos consumos en restaurantes, que van desde 2 mil hasta casi 14 mil pesosCrystal Tovar• Reporta facturas de gasolina por 30 y 35 mil pesosLeticia Ortega• Tiene gastos tan sólo en una comida por más de 10 mil pesosLiliana Ibarra• Presentó una sola factura de 28 mil 500 pesos por concepto de un banquete realizado el 26 de noviembre en un hotelMaribel Hernández• Facturó 10 mil 300 pesos en restaurantes de Juárez, Chihuahua y ParralNadia Siqueiros• Facturó 16 mil pesos de gasolina en un solo día• También reportó gastos de idas al cine acompañados de palomitas• En abril se gastó 20 mil 470 pesos en un hotel de Huatulco• El 5 de abril reportó una comida de 8 mil pesos que acompañó con un helado esquimal y un dulce ‘Nucita’Rocío Sáenz• Facturó a finales de junio nuggets de pollo, tripa y pescuezo de resAlejandro Gloria• Reportó casi 8 mil pesos en una comida en La Mansión, así como la compra de un tequilaHornitosJavier García• Facturó burritos por 113 pesosCitlálic Portillo• Pagó 7 mil 830 pesos a una agencia de publicidad y reportó 3 mil pesos de renta de una oficina de enlaceKarina Velázquez• Presentó decenas de facturas del restaurante Moreira de Parral• Gastó 7 mil pesos en un salón de eventos en esa ciudad• Reportó alrededor de 8 mil pesos por pago de publicidad a El Sol de Parral así como gastos en hoteles de Aguascalientes y Juárez y diversos restaurantes de ChihuahuaJavier MalaxiechavarríaMostró que Pizzería Los Arcos es su sitio favorito para comerIsela TorresFacturó tortillas, arracheras y diversos cortes de carneMaría Antonieta MendozaReportó 4 mil 500 pesos por una comida en La CasonaRené FríasGastó 6 mil 600 pesos en un restaurante de GuerreroMiguel LatorrePagó 8 mil 389 en un hotel de la Ciudad de MéxicoBlanca GámezCompró 300 cobijas, 916 bolsas de dulces y 350 despensas

