Si encuentro trabajo me quedo en Chihuahua: migrante

Chihuahua— Wilfredo llegó a Chihuahua hace tres días. Como miles de migrantes que cruzan el país, tomó el tren en la frontera sur de México y pasó por diferentes ciudades. Su objetivo no era llegar a Estados Unidos sino huir de la violencia generada por las pandillas en Honduras por lo que, asegura, de encontrar un empleo en la ciudad se quedará aquí.“Estados Unidos ya no es el objetivo final, lo que queremos es salir de la violencia”, dice este hombre de 49 años, mientras espera su turno para hacer una llamada telefónica y poder comunicarse con su familia.No va a regresar a casa, lo tiene claro, porque volver es una sentencia de muerte. La pandilla no lo quiere allá porque se opone a la venta de drogas en su colonia. Su familia tampoco quiere que regrese prefieren saberlo vivo aunque esté lejos.“Me dicen que no regrese porque si lo hago me matarán. Es difícil dejarlos pero en este momento es lo mejor”, asegura.El viaje, narra, ha sido duro porque ha debido enfrentarse al calor extremo, el frío, la violencia, el hambre y la necesidad en general, sin embargo, la posibilidad de un empleo podría ser la oportunidad que busca para seguir adelante ya que, lo único seguro que al momento tiene es que no volverá atrás.“En mi país la violencia es muy fuerte. Las pandillas quieren reclutar a los jóvenes a como dé lugar. Yo ya soy mayor para eso pero el riesgo para mí es porque me opongo a que lleven las drogas al vecindario. No puedo denunciar porque la policía está coludida con ellos, entonces ya no queda nada por hacer más que intentar salvar tu vida”.Las actividades de las pandillas en Honduras son las mismas que el crimen organizado desarrolla en México, señala. Se dedican a la venta de droga, extorsión, secuestro y el cobro por derecho de piso, entre otras cosas. Wilfredo no ha estado de acuerdo y el exilio es el costo que ahora debe pagar.“Duele estar lejos pero es mejor que estar muerto”, asegura.