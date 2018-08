Hacen colecta en Ahumada para cubrir salarios

Ciudad Juárez— Personal de Protección Civil y del Departamento de Bomberos del Municipio de Ahumada inició ayer una colecta para recabar fondos y cubrir una parte de sus salarios, después de que el Gobierno municipal anunció que no tiene recursos para cubrir la nómina.“Nosotros estamos aquí, pero seguimos trabajando porque no podemos dejar a los ciudadanos sin atención, ellos no tienen la culpa, por eso iniciamos esta colecta”, dijo Jorge Rivera, empleado de Protección Civil.El Gobierno municipal enfrenta la peor crisis económica por los probables malos manejos administrativos, a decir de los trabajadores de confianza.Aunque urgen a las autoridades estatales y el Congreso del Estado su intervención directa y el apoyo para que se cubran las semanas de salarios pendientes, no han obtenido una respuesta favorable.Desde la semana pasada el edificio administrativo cerró sus puertas, no sólo por el paro de labores, sino porque carece del servicio de energía eléctrica, telefonía e Internet.Los turistas han apoyado de momento a los bomberos y rescatistas, sin embargo, cientos de empleados no tienen forma de llevar dinero a su casa y están desesperados, denunciaron.Si usted desea apoyar a los bomberos y rescatistas puede hacer un depósito a la cuenta de CitiBanamex con el número 4766 8411 2847 4395 de Saldazo Oxxo.Ciudadanos ayudanEn Chihuahua la Asociación Civil “SOS Rescatando Chihuahua” convocó a ciudadanía a apoyar con despensas a Bomberos y Elementos de Protección Civil de Villa Ahumada, quienes iniciaron el pasado 20 de agosto un paro laboral en protesta por la falta de pago de sus servicios de parte de la Presidencia Municipal y a partir de ayer reiniciaron sus labores “bajo protesta”.Francisco Rodríguez, informó que recibirán las donaciones este domingo en un módulo ubicado frente al Estadio Universitario de la Ciudad Deportiva en horario de ocho de la mañana a dos de la tarde, para ser entregados el lunes 27 en favor de unas 200 familias de trabajadores municipales.Precisó que los Bomberos y personal de Protección Civil de Villa Ahumada reiniciaron labores “bajo protesta”, en demanda de que la administración municipal les pague sus sueldos, ya que en lo que va del mes no han recibido nada por sus servicios.Dijo que entre los trabajadores afectados hay 12 personas que pertenecen a la Asociación SOS Rescatando Chihuahua, pero precisó que los apoyos no serían exclusivamente para ellos, sino para la gente más necesitada por la falta de ingresos.Informó que actualmente se tiene acopiado una cantidad importante de víveres, pero son insuficientes para la necesidad que tienen las 200 familias afectadas.Rodríguez dijo que también se puede ofrecer apoyo económico a través de depósito en la cuenta 5256-7826-4181-2394 de Citibanamex.Se pide dar a conocer el nombre de quien lo hizo, ya que al final de la colecta se publicará el monto y de quienes lo hicieron por cuestión de transparencia.Asimismo ofrecieron los teléfonos 614-156-7001 a nombre de Francisco Rodríguez, el 614-283-74-14 de José David Rodríguez y 614-510-8979 de Gerardo Álvarez para recibir mayor información sobre esta jornada en favor de los trabajadores de Villa Ahumada.