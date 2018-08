Contratan maquilas a inmigrantes

Chihuahua— Ante la necesidad de trabajadores para sus líneas de producción, empresas de la industria manufacturera como Zodiac Aerospace y Superior Industries iniciaron la contratación de inmigrantes, como un programa piloto de inclusión laboral y debido a la falta de respuesta de mano de obra local.César de la Garza Licón, director de Index-Chihuahua indicó que la Asociación se acercó con el Instituto Nacional de Migración (INM) para que en caso de captar migrantes que deseen permanecer y trabajar en la entidad en empresas asociadas, puedan realizar todos los trámites de ley.El directivo estimó que al mes, llegan a la ciudad entre 150 y 200 migrantes que en su mayoría buscan pasar hacia Estados Unidos, con la idea de encontrar una oportunidad laboral y desarrollo social. En tanto, permanecen en la ciudad de Chihuahua las maquiladoras buscan aprovecharlos como mano de obra alternativa.Un grupo que al parecer, aprovechó las contrataciones fueron de personas originarias de Haití. Sin embargo, el pasado 17 de agosto, el Comité Ciudadano en Defensa de Naturalizados y Afroamericanos con sede en la Ciudad de México, denunció que las contrataciones en Chihuahua de unos 50 haitianos se realizó con engaños y condiciones inadecuadas en materia de salario, por lo que se pidió la intervención de las autoridades estatales.Wilner Metelus, presidente de ese comité, compartió en su perfil de Facebook una reunión realizada el pasado 22 de agosto con Roberto Ramos Molina, de la Casa Chihuahua en la capital del país, a quien habría expuesto su preocupación y acordado formas de resolverlo aunque no detalló qué tipo de medidas se llevarán a cabo.Metelus sólo destacó en una conferencia de prensa con medios nacionales, que “alrededor de 50 haitianos que residían en Tijuana, fueron llevados con engaños a Chihuahua para trabajar en una fábrica dedicada a hacer rines para llantas, con la promesa de un salario de seis mil pesos y no les han cumplido aunque trabajan 12 horas en vez de ocho, y sin tener contrato”.Según Metelus, los haitianos iban hacia Estados Unidos y se quedaron varados en Tijuana, por lo que pidió mayor control del gobierno a su situación y “luego de que fueron las autoridades del INM las que permitieron el ingreso de miles de haitianos al país, desde mayo de 2016. En Baja California, se encuentran cuatro mil 500 haitianos, de los cuales, cuatro mil cuentan con visa humanitaria y los demás están en peligro de ser deportados, por eso sin reflexionarlo aceptaron la propuesta de trabajo en Chihuahua”.Sin embargo, la denuncia fue rechazada por haitianos que actualmente laboran en la industria manufacturera del sector automotriz, quienes comentaron en el perfil de Facebook del activista, que tantos los salarios como los horarios laborales están apegados a la ley.Un trabajador de ese país, del cual este medio se reserva su nombre, desmintió la versión del Comité Ciudadano en Defensa de Naturalizados y Afroamericanos, y en su página de redes sociales, dijo laborar en Chihuahua con un salario de tres mil pesos semanales y en buenas condiciones.Al respecto, el procurador del Trabajo, Rubén Acosta Félix informó que se la ha dado la debida atención a la denuncia, pero constataron que no existe siquiera el sitio de trabajo que refiere el Comité.Indicó que cuando se dieron cuenta de la denuncia del Comité, inmediatamente la Procuraduría en coordinación con la Inspectoría del Trabajo acordaron realizar una investigación y no se encontró a los supuestos trabajadores y la empresa que mencionaba.“De encontrar a trabajadores de cualquier nacionalidad, laborando en condiciones fuera de la normativa laboral, se actuaría en consecuencia, pero no se tiene algún caso detectado”.Sobre la posibilidad de ofrecer empleo formal en Chihuahua a los inmigrantes, el funcionario dijo que la Ley Federal del Trabajo no establece ningún requisito en razón de la nacionalidad o ser migrante para poder ocuparse en el país.Rubén Acosta dijo que de acuerdo con las leyes respectivas, un inmigrante con una estancia irregular en México, estaría siempre en riesgo de ser deportado, pero esa situación, no quiere decir que no pueda trabajar porque las leyes laborales no lo establecen.Todo patrón que contrate un inmigrante debe brindarle las prerrogativas que contempla la Ley Federal del Trabajo, y más con las reformas constitucionales, en razón del articulo primero que protege a todos los individuos por igual.Por tal motivo, los empleadores deben ofrecer a todo trabajador su salario, seguridad social e inclusión a Infonavit.Por su parte, el director de Index- Chihuahua, César de la Garza Licón, dijo que la empresa asociada Zodiac Aerospace llevará a cabo el lunes 27 y martes 28 del presente mes, en las instalaciones del Servicio Nacional de Empleo, el reclutamiento de personas de la tercera edad, que padezcan alguna discapacidad o sean inmigrantes y deseen laborar.El objetivo de citarlos ahí es para darles a conocer y brindarles todos los beneficios que ofrece la Industria Manufacturera de Exportación.Informó que Zodiac Aerospace es una empresa reconocida en el ámbito mundial y opera con un total de cinco plantas distribuidas en la ciudad de Chihuahua.Actualmente, el corporativo brinda oportunidad laboral a más de dos mil 800 colaboradores quienes posicionan a la empresa como una de las mejores en la industria aeroespacial.La empresa se encuentra en etapa de crecimiento y consolidación, brindando oportunidad laboral a través de diversos programas para diferentes sectores, abriendo su abanico de oportunidades y de inclusión laboral como Empresa Socialmente Incluyente.De la Garza detalló que por ello, Zodiac Aerospace busca integrar a su gran familia a personas con capacidades diferentes como débiles auditivos (sordera), discapacidad motriz moderada, el Programa 55y+ el cual brinda oportunidad laboral a personas mayores a esa edad, grupos vulnerables como indígenas de la región en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer, a través del programa “Abriendo Espacios” y también ofrece empleo a personas que no cuentan con nacionalidad mexicana.