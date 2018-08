Hallan a pareja mutilada; los señalan de 'robachicos'

Chihuahua— El hombre encontrado sin vida y mutilado junto con una mujer en la carretera que conduce a la comunidad de Corralejo en el municipio de Valle de Allende, con una cartulina que los involucraba como presuntos “robachicos”, fue identificado por las autoridades de la Fiscalía Zona Sur como Sergio Loya Aceves, de 31 años.La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que en el caso de la mujer, hasta antes del cierre de esta edición no se sabían su nombre aún.Ambos cuerpos se encontraban completamente descuartizados uno cerca del otro.El hallazgo se reportó cerca de las 05:30 de la madrugada cuando habitantes de esta comunidad transitaban por la carretera y observaron los dos cuerpos decapitados.El hoy fallecido tenía su domicilio en la ciudad de Chihuahua y junto a sus restos fue localizada una cartulina con el mensaje “esto le va pasar a todos los que andan robando niños”.Carlos Huerta, vocero de la FGE indicó que no hay denuncias de sustracción o robo de menores en la Zona Sur ni en esta capital, por lo que descartó el fenómeno que se está viralizando principalmente a través de redes sociales.La Fiscalía del Estado reiteró que no existen registros de reportes en relación al robo de infantes y rechazó que exista una condición de alerta que ponga en riesgo su seguridad.“La FGE considera prioritaria la seguridad de los niños y refrenda su compromiso para mantener informada a la ciudadanía de una forma responsable y transparente sobre posibles situaciones que afecten a cualquier grupo vulnerable”, concluyó.Indicó que derivado del reporte recibido aproximadamente a las 05:00 horas de ayer viernes se conformó un equipo multidisciplinario integrado por agentes del Ministerio Público, elementos investigadores y peritos especializados quienes se trasladaron al lugar de los hechos a fin de procesar la escena y comenzar con las indagatorias correspondientes.Hasta este momento agentes investigadores y peritos realizan las diligencias necesarias que permitan determinar la identidad de las víctimas, así como su causa de muerte, subrayó la FGE.Autoridades pertenecientes a la Fiscalía zona sur, trasladaron los restos al SEMEFO local.Asimismo, se lleva a cabo un minucioso análisis de la evidencia recabada en la escena con el fin de dictaminar si existe una relación con el hecho delictivo.

