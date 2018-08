Chihuahua- Las fuerzas estatales se aprestan a realizar una nueva intervención en seis municipios de las zonas occidente y noroeste del estado, donde agentes de la Comisión Estatal de Seguridad habrán de suplantar a las Policías municipales, por decreto del gobernador Javier Corral, informó la Fiscalía estatal.Una primera intervención del Estado, en febrero del 2017 en siete municipios, la mayoría del noroeste, que contaban con una débil estructura policial, trajo en el primer año de la operación un crecimiento en el delito de homicidio, según un análisis de El Diario.César Augusto Peniche Espejel, fiscal general en Chihuahua, informó ayer sobre esta segunda fase de la estrategia, pero se reservó dar a conocer en qué municipios se habrá de desarrollar la misma, en aproximadamente un mes en que sea publicado el nuevo decreto, dijo.“Hay varios municipios que todavía tienen mucha debilidad en sus policías municipales y eso pues se refleja en las condiciones de seguridad en la región”, justificó el fiscal.Se tiene información de que, en cierto grado, la delincuencia ha cooptado algunos agentes de Policía en esos municipios, sin que signifique que está infiltrada toda la corporación, dijo.Los agentes policiacos activos en estos municipios serán sujetos a pruebas de control de confianza, como se hizo la primera vez, anunció.En las primeras siete localidades intervenidas el año pasado la mitad de los agentes no los aprobó o no se presentó a realizarlos, por lo que causaron baja, aseguró el funcionario.De acuerdo con el primer decreto del gobernador sobre este particular, publicado el 18 de febrero del 2017, los ayuntamientos intervenidos entonces fueron: Madera, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc, donde el Estado tomó el mando de las policías municipales y de Vialidad y Tránsito.Peniche afirmó que en estos municipios no hay actualmente crecimiento en la incidencia delictiva, pero tampoco una respuesta a las convocatorias para la formación de nuevos policías, y es por eso que se continúa apoyando en dichos lugares con fuerzas a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad.Agregó que eran constantes los enfrentamientos de bandas criminales en esos lugares, y que el hecho de haberlos intervenido ha disminuido la recurrencia de esos eventos.El fiscal adelantó que Ciudad Juárez no será desprovisto de agentes preventivos estatales que llegaron apenas este mes a reforzar las tareas de seguridad fronterizas, en un número aproximado de 100 elementos.Indicó que se trabajará en esos esquemas con personal que está egresando de academia y con la combinación con los efectivos que se tiene para reordenar el estado de fuerza.En el mes de agosto del año pasado, El Diario evaluó la estrategia de seguridad del gobernador Javier Corral.Las estadísticas de la Fiscalía revelaron que en la entidad se registró, entre octubre de 2016 y agosto de 2017, un 60 por ciento más de víctimas de homicidio que en el mismo período anterior, al pasar de mil 080 homicidios a mil 733 casos.El aumento en ese delito, comparado con el promedio nacional que entonces se registró, se había elevado casi tres veces más en Chihuahua.De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio de las 32 entidades fue de un 24 por ciento más en delitos contra la vida, durante el mismo período octubre-agosto.En ese análisis se incluyeron municipios donde la Policía Estatal no tenía el control de las corporaciones municipales, como Juárez y ChihuahuaNo obstante, en las zonas del estado bajo el mando policial de la CES se continuaron presentando incidentes violentos.A un año de intervenido el municipio de Ignacio Zaragoza, el pasado 5 de marzo, un comando armado asaltó la Presidencia y privó de la libertad al tesorero municipal, Guadalupe Payán Villalobos, quien fue encontrado muerto horas más tarde.El pasado 6 de junio los policías estatales asignados a la vigilancia de Ignacio Zaragoza se replegaron ante la presencia de un convoy de camionetas de criminales, que mataron a ocho residentes de ese municipio y quemaron casas.Por ese incidente es investigado a la fecha Oscar Alberto Aparicio Avendaño, comisionado estatal del CES, quien estaría a cargo de coordinar la estrategia en estos otros seis municipios que se intervendrán, una vez que se publique el decreto por el gobernador Javier Corral.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.