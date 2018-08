Cierran en Chihuahua 10 centros de salud

Chihuahua— El Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) inició el cierre de diez centros de salud en igual número de colonias en la ciudad de Chihuahua, y procederá a la reubicación del personal hacia otros puntos de trabajo.La medida generó ayer malestar entre la población que habita en estos sectores, pues aseguran que estos espacios son de importancia en el cuidado de la salud.Usuarios de la colonia San Rafael solicitaron a las autoridades conservar o ceder las instalaciones en las que ellos han invertido recursos para la mejora, ya que también se utilizan para actividades de activación física.Ayer, tan sólo en algunas horas, varios adultos mayores acudieron en busca de ser atendidos, sin embargo ya no encontraron al personal médico por lo que no pudieron acceder a medicamentos como insulina, que aseguran les son necesarios.En el lugar sólo quedaron las cajas de fármacos regadas y mobiliario arrumbado, que según dijeron vecinos, era donde se realizaban exámenes preventivos como mamografías y distintas revisiones.La Secretaría de Salud argumentó que el cierre de estos diez centros obedece a una “baja demanda de pacientes”, no obstante para los colonos del centro San Rafael los registros arrojan que hasta treinta personas diariamente visitaban el lugar que contaba con consulta médica general, dentista, un stock de medicamentos que funcionaba como farmacia, atención psicológica, nutrióloga, así como proyectos de activación física implementados por ellos mismos.Comentaron que desde el año 2017, cuando surgió el rumor del cierre, lograron conseguir alrededor de 400 firmas para solicitar que se conservara el centro o que fuera prestado a los ciudadanos para seguir con las actividades de activación física que cuentan con hasta 35 participantes.Las instalaciones que iniciaron como un centro comunitario hace 20 años y atendía a los niños de una escuela primaria que se encuentra frente al lugar cuando necesitaban revisión médica, así como varios adultos mayores que solicitaban medicamentos y servicios.Como este centro, otros nueve dejarán de funcionar, desde que en el año 2017 se detectaran bajas consultas e irregularidades en los cobros de las mismas, argumentó la Secretaría de Salud.Se trata de los centros de las colonias Unidad Proletaria, 3 de Mayo, Esperanza, Unidad, Pavis Borunda, CDP, Palestina, Renovación y Chihuahua 2000.“De acuerdo a los registros de consulta, se detectó que en algunos centros comunitarios la demanda de atención médica era tan baja que se recibían como máximo sólo a 2 pacientes por día, lo que no generaba la recuperación económica necesaria para seguir brindando atención”, se informó mediante un comunicado oficial.De los citados centros tres siguen en funciones esperando el cierre, mientras que los siete restantes ya no ofrecen servicios. Las instalaciones quedaron en abandono, lo cual es una de las preocupaciones de los usuarios, pues temen que queden a expensas de delincuentes, ya que por medio de aportaciones voluntarias lograron pintar y poner aire acondicionado, entre otras mejoras.

